Ce détecteur de fumée connecté compatible Matter chute sous les 40 € sur Amazon

Pour assurer la sécurité de tout le foyer, placer un détecteur de fumée est indispensable dans un logement. Et s’il est connecté, c’est encore plus pratique. Le modèle conçu par Aqara l’est, et en ce moment, Amazon le propose à 37,99 euros au lieu de 44,99 euros.

L’installation de détecteurs de fumée est obligatoire dans tous les domiciles depuis plusieurs années, mais si la plupart des foyers se contentent d’un modèle classique, d’autres font le choix d’opter pour un détecteur connecté, capable par exemple d’envoyer des alertes en temps réel sur le smartphone de l’utilisateur. C’est tout de même plus pratique et rassurant. Si ce type de référence vous intéresse, sachez que le modèle proposé par Aqara est une solution complète affichée à moins de 40 euros.

Que promet le détecteur de fumée Aqara ?

Une sirène de 85 dB + un indicateur LED

Une compatibilité avec Matter

L’envoi de notifications et la création d’alertes personnalisées

Initialement affiché à 44,99 euros, le détecteur de fumée connecté d’Aqara est aujourd’hui disponible en promotion à 37,99 euros sur Amazon.

Un détecteur de fumée qui ne laisse rien au hasard

Le détecteur de fumée intelligent créé par Aqara ressemble… à un détecteur de fumée classique : rond, blanc, discret. Comme tout bon modèle de ce type, il est capable de diffuser une sirène stridente, ici de 85 dB plus précisément, pour vous alerter même si vous êtes endormi, par exemple. Un indicateur LED a aussi été intégré par la marque. Côté autonomie, le détecteur a une durée de vie de 10 ans, selon Aqara.

Mais là où ce détecteur de fumée se différencie des autres modèles standards, c’est évidemment sur son aspect connecté. En effet, il doit être connecté à votre réseau Wi-Fi et lié à l’application Aqara Home, ainsi qu’à un pont Aqara Hub Zigbee 3.0, indispensable pour profiter de plusieurs fonctionnalités et d’une longue portée (mais malheureusement non fourni ici…). Une fois fait, vous aurez accès à une foule d’options bien pratiques, comme le regroupement multi-appareils, qui permet par exemple de lier plusieurs détecteurs de fumée de la marque et de les faire se déclencher simultanément dès que l’un d’eux détecte un danger.

De multiples compatibilités

Grâce à son côté connecté, le détecteur de fumée Aqara peut également surveiller en direct les niveaux de fumée qui se dégageraient chez vous et envoyer des notifications en temps réel pour vous prévenir instantanément. Sur l’application, vous pourrez même créer des automatisations et des alertes personnalisées.

Enfin, si vous possédez le hub requis pour ce détecteur, ce dernier pourra être compatible avec Matter, et donc se connecter à de nombreux écosystèmes tiers. Le détecteur est par ailleurs compatible avec Home Assistant, Google Home, Alexa, SmartThings et HomeKit ; autant dire que contrôler votre détecteur de fumée à la voix peut être un jeu d’enfant.

