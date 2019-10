Sony a récemment breveté un système de réalité virtuelle incluant des caméras sur le casque, les manettes et la console.

Quand on est propriétaire d’une PlayStation 4, il n’y a pas à chercher loin pour trouver un casque de réalité virtuelle qui lui corresponde. Et quand on dit « un », c’est « un seul » : le PlayStation VR, ou PS VR pour les intimes, a été lancé en 2016 et n’a pas de concurrent sur sa console.

Les rumeurs concernant une future évolution du PS VR ont refait surface sur les derniers mois. Maintenant, c’est le site néerlandais Let’s Go Digital qui a repéré un brevet déposé par Sony, accepté au début du mois, pour une possible version améliorée de son casque de réalité virtuelle. Les images montrent un design globalement très similaire au PS VR premier du nom, mais ce qui frappe le plus, ce sont les caméras.

Y aura-t-il vraiment autant de caméras ?

Deux caméras sont ainsi placées à l’avant du casque, complétées par une troisième à l’arrière. On montre aussi une caméra sur une manette, et le texte en mentionne encore une autre sur la console en elle-même, comme c’est le cas avec le PS VR actuel.

À l’heure actuelle, aucun casque de réalité virtuelle n’utilise de caméras à la fois sur le casque et sur la console. C’est normalement l’un ou l’autre : sur le casque pour l’Oculus Rift S ou l’Oculus Quest, et sur un appareil externe pour le Valve Index. Il reste tout à fait possible que Sony ait voulu couvrir tous les cas de figure dans son brevet, et ne se décidera que plus tard entre les deux choix.

Les caméras sur les manettes seraient aussi du jamais-vu. On spécule que cela permettrait au système de moins perdre de vue les commandes quand elles sortent du « champ de vision » de la caméra montée sur la console — un problème remarqué sur le PS VR original.

La sortie d’un éventuel produit basé sur ces brevets pourrait accompagner celle de la PlayStation 5, future console de Sony attendue pour fin 2020.