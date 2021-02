Konyks Camini Go : une caméra extérieure compacte, autonome et à prix doux

Konyks lance sur le marché la Camini Go. Cette petite caméra d'extérieur sait se faire discrète. Elle est dotée d'une autonomie correcte, de la vision de nuit, de la détection de mouvements et d'une compatibilité avec les assistants vocaux. Facile à installer, elle fonctionne sans fil et avec l'aide de votre seul smartphone.

Renforcer la sécurité de son logement et son extérieur sans que cela ne nécessite trop de travaux d’installation, à coup de perceuse et de fil électrique à tirer : le rêve pour beaucoup. Les caméras de surveillance se démocratisent et, avec elles, la facilité d’utilisation devient primordiale pour toucher le plus grand nombre.

Konyks l’a bien compris. La société française, spécialiste des objets connectés faciles à utiliser pour la maison, lance la Camini Go, une caméra d’extérieur qui se veut simple et abordable.

Détection vidéo de nuit et commande vocale

Car cet appareil connecté est là pour surveiller vos extérieurs, et ce, par tous les temps (IP65 pour la résistance aux intempéries, à la poussière comme à la pluie). La Camini Go répond aux besoins les plus élémentaires d’une bonne caméra extérieure : une qualité vidéo Full HD 1080p en 25 images par seconde (flux compressé en H.264 pour faciliter le transfert Wi-Fi), la détection de mouvements, la vision de nuit par infrarouge jusqu’à 8 m. Vous pouvez regarder en direct votre flux vidéo depuis votre smartphone via l’application Konyks (iOS et Android). Il vous faudra une carte microSD (non fournie) pour pouvoir enregistrer.

La caméra embarque un micro et un haut-parleur pour percevoir tous les sons et répondre si besoin est. Vous recevrez une notification si un mouvement ou un bruit est perçu. La Camini Go peut être intégrée dans des scénarios de maison connectée. Elle est compatible avec Google Home et Amazon Alexa. Vous pourrez même utiliser leurs assistants vocaux pour communiquer avec elle, diffuser par exemple le flux vidéo sur un appareil Amazon Echo Show, Google Nest Hub ou tout autre support compatible Chromecast.

Une caméra vraiment sans fil

Sa force, c’est aussi sa facilité d’installation. Module compact, la Camini Go fonctionne en Wi-Fi et sur batterie (10 000 mAh). Elle promet une autonomie d’au moins trois mois, même avec une forte sollicitation, et se recharge via son port micro-USB au dos. Pas besoin de la raccorder électriquement. Elle peut ainsi se fixer n’importe où grâce à son support aimanté — mais à fixer sur un mur ou un socle à l’aide de deux vis — qui permet aussi de l’orienter dans toutes les directions avec une très grande simplicité. Cela va aussi permettre de la retirer de son support d’un seul geste pour aller la recharger.

La Camini Go de Konyks est désormais disponible au prix de 119,90 euros sur le site de Konyks, auprès d’enseignes comme la Fnac, Cdiscount et Amazon.