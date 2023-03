Vous avez une montre Google ou Fitbit ? Voici une bonne nouvelle (gratuite) pour vous

Google a annoncé ouvrir prochainement et gratuitement l'ensemble des données de santé contenues sur le tableau de bord Fitbit à tous les utilisateurs. Aucun abonnement ne sera requis.

Vous avez une montre connectée Fitbit ou une Google Pixel Watch ? Vous allez bientôt pouvoir profiter plus largement de vos données de santé sans débourser un sous. Dans un communiqué sobrement intitulé « De nouvelles façons d’aider les gens à vivre plus sainement », Google a annoncé cette semaine qu’il allait étendre à tous les utilisateurs l’accès aux données regroupées sur le Health Metrics Dashboard de Fitbit, sa filiale. Cet accès gratuit et étendu concernera tous les utilisateurs, qu’ils soient titulaires d’un abonnement ou non, souligne Android Central.

En ouvrant à plus d’utilisateurs l’accès complet à leurs données de santé, Google espère encourager leur consultation et favoriser une meilleure compréhension de certains suivis, dont celui du stress ou celui du sommeil.

Une nouveauté d’utilité publique

Cette nouveauté va aussi permettre à plus d’utilisateurs de surveiller leurs indicateurs de santé sur de longues périodes. Jusqu’à présent, certaines mesures comme comme la fréquence respiratoire ou la fréquence cardiaque au repos, se limitaient à un suivi d’une semaine seulement.

Enfin, il sera possible de voir en un coup d’œil quelles données de santé ont changé par rapport à leur niveau de référence, note Android Central. Un bon moyen de savoir rapidement s’il faut par exemple s’inquiéter de quelque chose, d’autant que les fonctions de suivi personnalisées (plages d’activité, tendances, valeurs typiques…), seront également disponibles.

Source : Google

Voici quelques unes des autres données que vous pourrez bientôt consulter plus largement et surtout gratuitement :

Votre fréquence respiratoire : elle correspond au nombre de cycles de respiration (inspiration / expiration) par minute ;

La variabilité de votre fréquence cardiaque (VFC) : cette mesure correspond à la variation du temps entre chaque battement de votre cœur ;

Température de la peau : il s’agit ici de la variation de température de la peau, prise au poignet et pendant le sommeil. Il ne s’agit pas de votre température corporelle à proprement parler, mais elle en donne une idée ;

Votre saturation en oxygène (SpO2) : cette mesure évalue la quantité d’oxygène contenue dans le sang (disponible uniquement avec les appareils disposant d’un capteur compatible) ;

Votre fréquence cardiaque au repos (FCR) : Cette mesure représente le nombre de battements de votre cœur par minute lorsque vous êtes immobile et bien reposé.

Comme le suggère Google, la consultation de ces différentes données ne doit pas donner lieu à de l’auto-diagnostique. Si vous ne vous sentez pas bien, consultez évidemment un médecin… même si rien de probant n’apparaît sur vos données de santé Fitbit.

