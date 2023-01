Non, la Pixel Watch ne profite toujours pas de cette fonction des montres Fitbit

Si certains utilisateurs ont pu découvrir un historique de leurs notifications de rythme cardiaque irrégulier sur l'application Fitbit, celui-ci n'est pas lié à la Pixel Watch.

Lors du lancement de la Pixel Watch en septembre dernier, Google a aussi bien présenté sa montre connectée comme son premier appareil du genre que comme la montre la plus premium jamais conçue par les équipes de Fitbit. Pourtant, la smartwatch profitait, à son lancement, de quelques lacunes par rapport aux dernières montres en date de la marque spécialisée dans les traqueurs d’activité.

C’était notamment le cas des notifications de fréquence cardiaque faible ou élevée en dehors des séances d’entraînement, de la détection automatique de début, d’interruption et de fin d’exercice, de l’analyse des mouvements de natations, de la notification de stress ou des notifications de fréquence cardiaque irrégulière.

D’ailleurs, sur la page de la Pixel Watch, Google compare les fonctionnalités de sa montre avec celles des Fitbit Sense 2 et Fitbit Versa 4 en indiquant bel et bien que la notification de rythme cardiaque irrégulier n’est pas prise en charge par la Google Pixel Watch, au contraire des deux montres récentes de Fitbit. Il faut dire que, pour en profiter, la montre est censée intégrer un électrocardiogramme, puisque c’est ce capteur qui va permettre d’analyser l’irrégularité de l’activité cardiaque. Or, si c’est bien le cas de la Pixel Watch, celui-ci n’est pas utilisé pour détecter les arythmies cardiaques.

Un historique qui n’est pas lié à la Pixel Watch

Pourtant, comme le rapporte le site 9to5Google, plusieurs utilisateurs ont indiqué, ces derniers jours, avoir reçu au sein de l’application Fitbit, un écran semblant mettre en avant la fonction de notifications de rythme cardiaque irrégulier. Cette page visait non seulement à expliquer le fonctionnement de cette fonctionnalité, mais également à retrouver les dernières notifications reçues de ce type.

Si le doute a subsisté pendant quelques jours, Google a finalement pris la parole pour expliquer qu’il s’agissait simplement d’une erreur. Comme le rapporte 9to5Google, la firme a confirmé que les notifications de fréquence cardiaque irrégulière ne seraient pas disponibles sur la Pixel Watch.

L’affichage de ce menu n’est ainsi qu’un historique des notifications précédentes et ne permettra pas d’afficher de nouvelles notifications, du moins pas avec la Pixel Watch. « Même si vous voyez cette page, ne vous attendez pas à recevoir de notifications de rythme cardiaque irrégulier en utilisant la Pixel Watch », précise 9to5Google.

