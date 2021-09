Samsung : votre prochaine Galaxy Watch pourrait tirer parti de l’énergie solaire

Samsung a déposé une demande de brevet laissant entendre qu'il travaille à la conception d'un bracelet un peu spécial. Équipé de cellules solaires, il pourrait contribuer à l'alimentation d'une future montre connectée.

Permettre à une future Galaxy Watch d’être alimentée, au moins en partie, par les rayons du soleil. C’est l’idée que Samsung aurait en tête si l’on en croit une demande de brevet déposée en 2019 auprès de l’USPTO (US Patent & Trademark Office).

Rendue publique le 16 septembre dernier et dénichée récemment par Let’s Go Digital, cette demande nous renseigne (un peu) sur les plans du géant coréen. On y découvre des recherches portant sur un bracelet pour montre connectée doté de cellules solaires. Si l’on peut raisonnablement douter que ce bracelet solaire suffise à lui seul pour alimenter une montre connectée traditionnelle, il est intéressant d’apprendre que Samsung cherche des méthodes alternatives pour contribuer à la recharge d’un futur modèle de toquante connectée.

Samsung s’intéresse depuis un moment à l’énergie solaire

Dans sa demande de brevet, Samsung ne précise pas qu’elle est l’efficacité de son dispositif pour alimenter une montre. Cela laisse entendre que le projet en est probablement encore à un stade préliminaire. On rappellera par ailleurs qu’à ce stade, nous sommes seulement en présence d’une simple demande de brevet. Les marques en déposent des dizaines par an et toutes ne débouchent pas sur un produit finalisé. Il est donc beaucoup trop tôt pour prédire l’arrivée d’un bracelet de ce type dans l’offre de Samsung.

Cela dit, employer un bracelet à cellules solaire pourrait permettre de réduire légèrement l’impact de nos montres connectées sur l’environnement tout en améliorant potentiellement l’autonomie entre deux recharges sur un chargeur traditionnel. Certains constructeurs proposent ainsi déjà des montres connectées alimentées en partie par l’énergie solaire. Il s’agit néanmoins souvent de modèles plus rudimentaires que les Galaxy Watch de Samsung qui sont pour leur part équipées de processeurs performants et de jolis écrans OLED.

Quoi qu’il en soit, ce n’est en tout cas pas la première fois qu’on entend parler d’énergie solaire pour un produit électronique Samsung. Récemment, la marque a par exemple adopté des télécommandes fonctionnant à l’énergie solaire pour ses derniers téléviseurs QLED.