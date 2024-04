Ce constructeur bien connu de montres horlogères lance une montre hybride, sportive et élégante

La marque espagnole Festina a dévoilé sa nouvelle montre hybride dotée d'un écran Oled, la Festina Connected D.

Comme la plupart des constructeurs de montres traditionnelles, la marque espagnole Festina s’est lancé, il y a de ça plusieurs années, dans le domaine des montres connectées avec sa fort bien nommée gamme Festina Connected. Cette semaine, elle a annoncé une nouvelle version de ses montres avec la nouvelle Festina Connected D, une montre hybride qui n’a pas grand-chose à envier aux modèles de Withings ou aux Vivomove de Garmin.

Concrètement, la Festina Connected D est ainsi une véritable montre horlogère avec un système d’aiguilles physiques et un véritable cadran en lieu et place d’un affichage de l’heure via un écran. On a ainsi affaire à un boîtier plutôt large de 45 mm de diamètre pour un poids de 84 grammes utilisant du titane sur la montre en elle-même et du verre saphir pour le revêtement du cadran. La montre profite par ailleurs d’une large lunette fixe tout autour du cadran, mais également d’une couronne numérique qui va permettre de naviguer dans les menus et contrôler les différents paramètres à défaut d’écran tactile.

Une montre hybride avec un écran Oled

Si la Festina Connected D est démuni de large écran tactile, elle embarque cependant un petit affichage Oled sur la partie inférieure du cadran. C’est là que les utilisateurs pourront naviguer dans les différentes options de la montre et accéder à leurs différentes données. Ce peut être le cas notamment du suivi de la fréquence cardiaque, de l’activation d’entraînements sportifs, du suivi du sommeil ou de l’affichage du nombre de pas parcourus dans la journée. La montre propose également quelques options connectées avec le smartphone, comme le contrôle de la musique, la possibilité de faire sonner son smartphone à distance pour le retrouver, l’affichage des notifications ou la prise de photo à distance.

La Festina Connected D // Source : Festina

Du côté des entraînements sportifs, la Festina Connected D est capable de suivre la fréquence cardiaque en temps réel et de gérer les entraînements fractionnés ou le dénivelé grâce à l’application dédiée. Pour le positionnement en temps réel — et donc le calcul de la distance, de l’allure, de la vitesse ou de la cadence — elle s’appuie en revanche sur le GPS du smartphone. On appréciera cependant la possibilité d’exporter automatiquement les entraînements vers Strava.

Pour l’autonomie de la batterie, Festina annonce jusqu’à 10 jours d’utilisation avec une recharge complète de 0 à 100 % en trois heures.

Prix et disponibilité de la Festina Connected D

La Festina Connected D est proposée en une flopée de coloris — bleu marine, vert, bleu électrique, noir, cyan, rouge, orange ou jaune — avec un bracelet en silicone. Elle est affichée en France au prix de 599 euros.