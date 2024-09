Huawei Watch GT 5 : voici enfin une montre que les sportifs peuvent porter pour les soirées habillées

Une montre d’esprit horlogère équipé de toutes les fonctionnalités connectées et sportives attendues en 2024 : voici comment résumer brièvement les nouvelles Huawei Watch GT 5 et GT 5 Pro.

Les montres sportives n’ont pas à ressembler à des jouets en plastiques de piètre qualité. La preuve chez Huawei qui vient de dévoiler ses Watch GT 5 et GT 5 Pro. Pour cette nouvelle itération, le constructeur va encore plus loin en matière de suivi sportif.

Afin de célébrer ce lancement, le constructeur propose une offre alléchante : des écouteurs FreeBuds 5i offerts pour toute commande, trois mois d’abonnement gratuit à Huawei Santé ainsi qu’un second bracelet sans surcoût grâce au coupon A70BRACELET.

Une montre connectée qui ressemble à une horlogère

Au premier coup d’œil, il n’est pas évident de déterminer si la Huawei Watch GT 5 est une montre horlogère ou un accessoire connecté conçu pour suivre votre santé.

En effet, Huawei offre à sa montre un look soigné aux finitions dignes des grandes maisons d’horlogerie. On en retrouve ainsi les codes avec des matériaux nobles comme le titane ou l’acier inoxydable, aussi élégants que durables. Huawei y a également apporté son design signature avec la forme octogonale du boîtier des Watch GT 5 et Watch GT 5 Pro dans leur déclinaison 46 mm.

Pour compléter leur design soigné, un verre saphir, ultrarésistant, recouvre l’écran OLED très lumineux de la montre.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les montres Huawei Watch GT 5 et 5 Pro s’offrent par ailleurs une palette de bracelets variés, aussi bien adaptés à vos activités sportives qu’à vos soirées habillées.

Une gestion de l’activité physique personnalisable et personnalisée

Le suivi sportif est au cœur de la nouvelle montre de Huawei, à commencer par le suivi GPS. Avec le nouveau système de positionnement HUAWEI Sunflower, le constructeur garanti un suivi de l’itinéraire plus précis de 40 %, une estimation de la distance 30 % plus fiable et une allure 20 % plus précise.

Pamela Reif porte la Huawei Watch GT 5. // Source : Huawei

Pour les adeptes du running, Huawei a par ailleurs installé sur ses Watch GT 5 et GT 5 Pro un coach personnalisé qui offre bon nombre d’informations comme le temps de contact au sol, l’oscillation verticale et l’équilibre. Pour y arriver, les Huawei Watch GT 5 et 5 Pro sont équipées d’un capteur d’unité de mesure inertielle (IMU), parfait pour mesurer les données spatiales liées à la course.

Les cyclistes trouveront aussi leur compte dans ces nouvelles montres. Outre un tracé et des constantes enregistrées encore plus précisément, la montre peut vous guider grâce à un assistant vocal qui vous annonce les prochaines directions à prendre. De quoi toujours garder les yeux sur la route.

Tracé GPS plus précis, assistance vocale, les Huawei Watch GT 5 et 5 Pro sont très complètes. // Source : Huawei

Côté trail, Huawei s’associe à Komoot pour intégrer le tracé de vos aventures afin de prévenir les sportifs à l’approche des virages importants sur le parcours.

Les nouvelles Huawei Watch GT 5 et 5 Pro supportent l’intégration de Komoot pour la randonnée et le trail. // Source : Huawei

La longue liste des activités déjà compatibles chez Huawei est maintenant complétée par l’arrivée d’un mode « golf professionnel » et d’une option « plongée », puisque les montres sont certifiées 5ATM. À noter également que les modèles Pro bénéficient quant à eux d’une certification IP69K, qui leur permet de résister à une immersion allant jusqu’à 40 m (ou une pression de 100 bars). De quoi profiter de quelques sessions de plongées lors de vos prochaines vacances.

Les Huawei Watch GT 5 prennent aussi soin de votre santé

Côté santé, le constructeur a amélioré son capteur de constantes TrueSense pour le rendre plus sensible aux mesures et surtout moins sensible aux potentielles interférences lumineuses qui faussent les données.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le nombre de capteurs de constantes passe d’ailleurs de quatre à douze pour gagner en précision. La mesure du pouls, du taux de SpO2 (taux d’oxygène dans le sang) et les ECG sont encore plus précis qu’avant.

Le suivi d’entraînement de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Mieux, les Huawei Watch GT 5 et GT 5 Pro proposent un suivi personnalisé avec des recommandations adaptées à vos habitudes de vie. Vous pouvez ainsi profiter d’un suivi de votre bien-être émotionnel, de la qualité de votre sommeil, de votre niveau de stress et de votre cycle menstruel ou encore bénéficier d’exercices respiratoires adaptés.

Une offre de lancement généreuse

Pour leur lancement, les Huawei Watch GT 5 et GT 5 Pro viennent accompagnées d’une myriade d’avantages exclusifs. Outre des tarifs plutôt abordables compte tenu de la prestation, respectivement 249 et 379 euros, Huawei offre :