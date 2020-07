Après une vaste cyberattaque, Garmin assure qu’aucune donnée utilisateur n’a fuité

Alors que plusieurs de ses services, dont Garmin Connect, ont été mis hors ligne le 23 juillet dernier, Garmin reconnaît une cyberattaque, mais assure que cela n’a engendré aucune perte de données personnelles de ses utilisateurs. Un retour à la normale est imminent, assure le spécialiste des montres connectées.

C’était bien une cyberattaque. Après plusieurs jours de silence, Garmin a confirmé avoir été victime d’une attaque en ligne le 23 juillet dernier. Cela a « crypté certains de ses services (et) plusieurs services en ligne ont été affectés », a expliqué la firme.

Dans le viseur des pirates, le site internet de Garmin, son support client, ses moyens de communication internes, mais aussi les applications destinées aux utilisateurs comme Garmin Connect. Durant plusieurs jours, tout a été mis à l’arrêt pour contrer ce qui semblait bien être une attaque de ransomware qui a provoqué un chiffrement de son réseau interne. Mais aucune indication sur l’origine de la cyberattaque n’a été donnée.

Aucun accès ni perte de données personnelles des utilisateurs

« Une première évaluation de la nature de l’attaque est en cours d’étude et les premières mesures ont immédiatement été mises en place, » s’est contenté d’indiquer le spécialiste des montres connectées sans commenter la nature de l’attaque. Garmin assure n’avoir constaté aucune perte ni aucun vol de données de ses clients, notamment pour le service de paiement sans contact Garmin Pay. Les hackers ne sont pas parvenus à consulter les informations personnelles.

Les produits, dont les dernières montres connectées de la gamme Garmin Solar lancée récemment, n’ont visiblement pas été victimes de l’attaque. Seul le site Garmin Connect, qui centralise les données des utilisateurs, est resté inaccessible plusieurs jours. Garmin indique que les systèmes visés « sont en cours de restauration ». Un retour à la normale est prévu « dans les prochains jours ». Seul un retard de traitement consécutif à la remise en route progressive des services est possible. « Garmin est reconnaissant de la patience et de la compréhension de ses clients face à cette situation et l’ensemble de ses équipes met tout en oeuvre pour fournir le plus rapidement possible un niveau de service et d’assistance à la hauteur de sa réputation », a tenu à remercier la société qui doit présenter ses résultats financiers ce mercredi.

Nous avons constaté que le site internet Garmin Connect était de nouveau accessible ce mardi avec l’affichage du tableau de bord de l’utilisateur. Des fonctionnalités restent limitées pour certains résumés quotidiens, les cours Garmin Coach ou des synchronisations avec des applis tierces comme Strava.