L’Orb X de Cooler Master est pour ceux qui ont de l’argent à jeter par les fenêtres

Cooler Master, spécialisé dans le hardware, va vraiment vendre sa station de travail Orb X. Le produit est complètement démesuré, comme son prix de vente.

Est-ce un bureau ? Un siège ? Ou tout à la fois ? Le dernier produit de la marque Cooler Master, que l’on connaît surtout pour ses alimentations de PC, est atypique. En réalité, on connaît cette chaise depuis 2021. Dès aujourd’hui, Cooler Master permet aux gens de s’inscrire sur la liste d’attente pour commander son Orb X.

Cela montre à quel point Cooler Master est sérieux concernant cette station de travail impressionnante. On se croirait en classe affaire dans un long-courrier, l’ensemble intègre évidemment un siège, réglable avec repose-jambes, un support pour un moniteur de 34 pouces ou trois écrans de 27 pouces et un espace pour connecter un ordinateur portable ou une console. Bref, il a été conçu pour travailler et/ou jouer.

Tout à portée de main, dans les meilleures conditions

Comme on pouvait s’en douter, on trouve quatre ports USB-A et deux ports USB-C, dont un avec une alimentation de 60 W (pour alimenter un MacBook, par exemple). La zone dédiée au clavier et à la souris est surmontée d’un tapis de souris en tissu, ainsi que d’une zone avec charge sans fil. Cooler Master promet une expérience de son surround, avec un système audio qui comprend deux tweeters, un woofer et deux haut-parleurs. Ce qui en fait un système audio 2.1.

Doit-on mentionner les nombreuses LED RGB partout ? Cooler Master imagine cette station de travail en plein open-space, il faudra alors penser à désactiver les LED pour ne pas gêner ses collègues. Ce qui est évidemment, c’est que ce siège atypique vous permettra de vous concentrer. Comptez des tarifs extraordinairement hauts, plus de 3 000 dollars (sans les écrans) et jusqu’à 5 000 dollars pour la version capable d’intégrer l’écran de 34 pouces. Ce produit aurait dû rester un produit vitrine, pour faire de la communication, néanmoins vous pouvez vraiment l’acheter.

On mentionnera, au passage, le récent travail de Volkswagen. Ils ont conçu siège comme une voiture électrique. Et, il est assez extraordinaire. De son côté, Acer avait déjà dévoilé le Predator Thronos Air. Un siège, ou plutôt une station de travail, tout aussi impressionnante que celui de Cooler Master.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.