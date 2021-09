Qobuz va enfin swinguer pour de bon sur Apple CarPlay

Attaqué depuis quelques mois par Apple Music sur le terrain du streaming musical haute fidélité, le français Qobuz juge utile de peaufiner son offre. On apprend par exemple aujourd'hui qu'il déploie (enfin) une prise en charge complète d'Apple CarPlay.

Mieux vaut tard que jamais. Aujourd’hui Qobuz dévoile deux nouvelles fonctionnalités, dont « CarPlay Online » qui permet, comme son nom l’indique, une prise en charge complète d’Apple CarPlay par le service de streaming musical haute fidélité.

Il s’agit d’une petite révolution, car si Qobuz est compatible avec CarPlay depuis près de deux ans, il ne permettait que la lecture de morceaux préalablement téléchargés localement. Une solution peu pratique, encore moins pour les utilisateurs disposant d’un espace de stockage limité sur leur iPhone. Avec CarPlay Online, Qobuz met fin à cette contrainte et autorise désormais ses utilisateurs à streamer leur musique haute qualité directement depuis l’écran de leur voiture.

Qobuz a aussi baissé ses prix…

Parallèlement, Qobuz annonce sur le même communiqué l’introduction d’une autre fonction baptisée « Mon Qobuz Online ». Il s’agit cette fois d’une sélection musicale dressée de manière hebdomadaire pour chaque abonné. Cette playlist personnalisée, concoctée à l’aide d’une « intelligence artificielle collaborative », est désormais partagée tous les vendredis sur les applications iOS et Android du service, mais aussi sur sa version de bureau.

« Qobuz propose deux fonctionnalités qui répondent à la fois aux besoins de mobilité et aux exigences des audiophiles et mélomanes. Grâce à ces améliorations innovantes, nos abonnés peuvent désormais embarquer leur musique partout et profiter d’une nouvelle source de découvertes sur-mesure », commente Axel Destagnol, Head of Product de Qobuz, dans le communiqué que la marque nous a fait parvenir.

Rappelons que face à la percée d’Apple Music sur le marché du streaming Hi-Fi, Qobuz a récemment revu le tarif de ses formules à la baisse. L’abonnement Studio Premier est maintenant affiché à 12,50 euros par mois avec engagement. Pour en profiter sans engagement, il faut passer à la formule à 14,99 euros par mois. Cette dernière, qui débloque pour rappel l’accès à la qualité FLAC 24-Bit jusqu’à 192 kHz, était auparavant proposée à 19,99 euros par mois sans engagement.

Avec une offre de départ à 9,99 euros par mois Apple Music reste plus abordable, mais Qobuz fait notamment valoir son approche éditorialisée et sa compatibilité accrue avec certaines applications Hi-Fi et du matériel voué aux mélomanes les plus exigeants.