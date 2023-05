Sonos donne une leçon de droit des brevets à Google : une cinquième bataille perdue

Dans la saga judiciaire qui oppose depuis 2022 le géant du web Google et Sonos, le spécialiste de l'audio, un nouvel épisode s'est joué ce 29 mai 2023. Sonos a une nouvelle fois remporté un procès, affirmant que Google a violé la loi sur les brevets en utilisant sa technologie multiroom protégée. Le couperet est tombé : Google doit désormais verser 2,30 dollars par enceinte intelligente vendue.

Depuis 2022, Google et Sonos sont engagés dans un litige, ce dernier affirmant que Google a enfreint cinq de ses brevets en ce qui concerne les enceintes Nest Audio et Chromecast. En conséquence, Google a été contraint par la justice américaine de modifier ses produits. En réponse à cette décision de justice et pour éviter une potentielle interdiction d’importation de ses produits, Google a procédé à la désactivation de deux fonctionnalités sur ses enceintes et écrans connectés.

Une cinquième bataille remportée par Sonos

On apprend ce 29 mai 2023, que Sonos a remporté un nouveau procès contre Google, affirmant que ce dernier a violé la loi sur les brevets en utilisant la technologie multiroom protégée de Sonos. Google a donc été condamné à payer une amende de 2,30 dollars pour chaque enceinte intelligente Google vendue, soit une amende totale de 32,5 millions de dollars américains pour 14 millions d’exemplaires.

C’est le cinquième procès que Sonos remporte contre Google, et Sonos prétend que Google a enfreint plus de 200 autres brevets. Google, de son côté, maintient que le litige porte sur des fonctionnalités très spécifiques et rarement utilisées, et que seuls six des prétendus manquements aux brevets ont fait l’objet d’une action en justice. Google insiste sur le fait qu’il a toujours développé ses technologies de manière indépendante et a concurrencé sur la base de ses idées.

Le verdict ouvre la voie à de possibles actions supplémentaires de Sonos contre Google, d’autant plus qu’il est inhabituel que les deux entreprises n’aient pas tenté de parvenir à un règlement à l’amiable étant donné le temps que les procédures judiciaires peuvent prendre. Google pourrait potentiellement résoudre le conflit en payant des frais de licence à Sonos, voire en rachetant l’entreprise.

