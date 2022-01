Dans sa bataille face à Sonos, Google a pris la plus mauvaise décision

Google ne veut pas payer Sonos pour la technologie qu'elle a copiée. Résultat : ce sont les utilisateurs qui trinquent.

En novembre 2021, nous avions été étonnés de la disparition d’une fonction bien pratique des Chromecast. Derrière ce changement brutal pour les utilisateurs : Sonos et Google sont en conflit depuis plusieurs mois. D’après Sonos, cinq de ses brevets ont été enfreints par Google sur les enceintes Nest Audio et les Chromecast.

Même si Google veut rassurer ses clients, la firme américaine est obligée de reculer. En effet, il n’a fallu que quelques heures à Google pour déployer un correctif technique après que la Centre du commerce international (ITC) se soit rangée du côté de Sonos dans le procès en cours.

Sonos, comme on pouvait s’y attendre, a déclaré sa victoire totale parce que ses brevets ont été confirmés comme valides, et l’ITC a reconnu que Google avait volé sa technologie pour l’utiliser dans ses propres produits.

En peaufinant certaines fonctionnalités de configuration et de contrôle de ses enceintes et écrans connectés, Google vise à éviter une interdiction d’importation qui pourrait toucher tous les produits Google, y compris les Pixel.

Google a donc désactivé deux fonctions très utiles, dont le réglage de volume par groupe d’enceintes, il faudra régler le volume sur chaque enceinte, mais aussi l’obligation d’utiliser une nouvelle application « Device Utility » (DUA) pour mettre à jour et configurer certains produits.

Ces changements ne passent pas bien auprès des clients. En effet, Google a désactivé des fonctions utiles. Sous l’article de Google, on peut ainsi lire plein de commentaires très négatifs et revendicatifs :

Ce n’est pas bon. Cela annule complètement la raison pour laquelle j’ai acheté des enceintes Google pour la maison. Je crois qu’un remboursement est nécessaires, vos appareils ne fonctionnent plus comme annoncé et comme vendu. Je vais devoir chercher ailleurs.

Donc, vous avez été poursuivi par Sonos et nous en payons le prix ? Soit vous trouvez de meilleurs avocats et vous gagnez le procès, soit vous payez une redevance à Sonos, soit vous commencez à rembourser les clients

C’est extrêmement ennuyeux car je venais d’acheter deux nouvelles enceintes connectées pour la chambre à coucher. Si j’avais su que cela allait se produire, je ne me serais pas donné la peine et je pourrais même les renvoyer.

Une réponse typique de Google à un problème auto-induit. La plupart d’entre nous ont investi des centaines, souvent des milliers de dollars et se sont liés à un écosystème doté de certaines fonctionnalités promises. J’ai 12 appareils connectés de JBL, Lenovo, Sony, Insignia, Vizio et Google/Nest, que j’ai pris le temps de sélectionner avec soin en fonction de mes besoins et de les organiser de manière logique. Votre message ne contient aucune excuse, aucune correction, aucune offre d’amélioration des choses ou une promesse aux utilisateurs d’attendre avec impatience une résolution quelconque. C’est juste « oups, on s’est fait prendre, on va devoir désactiver quelques trucs et vous allez devoir faire avec »