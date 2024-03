Le casque audio n’est pas le seul périphérique efficace pour jouer aux jeux vidéo, Razer le prouve

Est-il possible de se perdre dans un jeu, de s’immerger pleinement dans le monde qu’il propose, autrement qu’avec un casque fermement vissé sur les oreilles ? C’est ce que pense Razer avec une gamme de périphériques audio qui entend bien vous faire poser votre casque un temps.

Souvent éclipsé par les graphismes, le gameplay ou la narration, le sound design est pourtant une composante essentielle lorsque l’on aborde la question de l’immersion dans le jeu vidéo. Le thème musical, l’ambiance et les bruitages sont autant d’éléments qui contribuent à la cohérence du monde (virtuel) que l’on arpente manette en main… et casque sur la tête. L’isolation passive conférée par les oreillettes ainsi et la gestion du son en stéréo procurent une excellente expérience sonore.

Ce n’est pas pour rien que la plupart des joueurs n’imaginent pas le jeu vidéo autrement qu’avec un casque ancré sur le crâne. Cela signifie-t-il qu’il est impossible d’avoir une expérience sonore immersive sans casque ? Absolument pas. Depuis quelques années maintenant, Razer travaille sur des enceintes et barres de son qui viennent égaler le niveau d’immersion proposé par les casques. Un petit exploit rendu possible par le développement de technologies aussi impressionnantes qu’innovantes, dont la Leviathan V2 Pro est la concrétisation la plus aboutie.

Un son qui vous suit partout grâce au son Surround à formation de faisceaux

Afin de proposer une expérience sonore immersive et précise en toutes circonstances, Razer a mis au point une technologie pour le moins impressionnante avec le son surround à formation de faisceaux (Beamforming Surround Sound). Une technologie installée sur la barre de son Leviathan V2 Pro, et capable d’ajuster en temps réel les ondes sonores diffusées afin qu’elles s’adaptent à la position de la tête de l’auditeur. L’avantage principal ? Une déperdition sonore quasi nulle, peu de variations et surtout, une précision implacable du son surround, de la spatialisation et donc, de l’immersion.

Pour arriver à ce résultat, Razer a utilisé plusieurs choses, à commencer par une caméra infrarouge. Couplée à l’intelligence artificielle, elle permet de suivre en temps réel le positionnement de l’auditeur, et plus particulièrement de ses oreilles, par rapport à la barre de son. Les données ainsi récoltées sont ensuite utilisées pour créer, là encore en temps réel, un espace sonore virtuel qui évolue autour de l’utilisateur afin de lui garantir une expérience surround optimale.

C’est là qu’interviennent les fameux faisceaux qui donnent leur nom à cette technologie. Là où une barre de son lambda se contente de lancer ses faisceaux d’ondes sonores devant elle, la Leviathan V2 Pro est capable d’ajuster les siens. En utilisant les principes d’interférences constructives (lorsque deux ondes se superposent pour s’amplifier) ou destructives (lorsque deux ondes se superposent pour s’annuler), le son est en permanence positionné correctement, et diffusé au bon volume.

THX Spatial Audio : un son qui vous place en plein cœur de l’action

L’autre atout des barres de sons et enceintes Razer les plus récentes en matière de son immersif tient à leur compatibilité avec la norme THX Spatial Audio. Cette norme pensée pour le jeu vidéo permet de profiter d’un son surround 7.1 qui favorise la spatialisation et la précision du son. Très concrètement, cela signifie qu’un périphérique compatible, comme la Leviathan V2 Pro ou les Nommo V2, est capable de créer un environnement sonore sur le plan vertical et horizontal, qui vous transporte directement au cœur de l’action.

Au-delà de proposer aux joueurs une expérience sonore bien supérieure à celle livrée par un dispositif stéréo, l’utilisation du THX Spatial Audio permet d’obtenir des avantages très concrets en termes de gameplay. Sur des jeux compétitifs, par exemple, cela permet de localiser précisément la source d’un tir ou d’un bruit de pas. C’est toutefois avec des jeux solos, narratifs en particulier, que ce système démontrera toute son ampleur. Un titre comme Senua’s Saga: Hellblade 2, qui fait la part belle aux voix intérieures de son héroïne, devrait d’ailleurs être un véritable plaisir à découvrir avec un tel système.

Mieux, THX a développé de nombreux partenariats avec des développeurs de jeu afin de proposer des profils audio spécialement adaptés à leurs créations, pour une expérience sonore optimale. Et si le THX Spatial Audio a été créé avec le jeu vidéo en tête, ce n’est pas son seul intérêt. Il s’avère aussi très utile pour visionner un film ou écouter de la musique. Vous pouvez en effet très facilement calibrer le dispositif afin qu’il émule un home cinéma et ainsi profiter d’une expérience sonore qui vous englobe parfaitement.

Chroma RGB et Ambient Awareness : quand le jeu déborde de l’écran

Si vous avez déjà utilisé un produit estampillé gaming, vous n’êtes pas sans savoir que les constructeurs ont pour habitude de leur adjoindre un éclairage LED personnalisable. Et si la plupart le font dans un but purement esthétique (et c’est parfois discutable), chez Razer, l’éclairage RGB peut aussi devenir un véritable atout en matière d’immersion.

La série d’enceintes Nommo V2 dispose d’un système de projection lumineux RGB situé à l’arrière. Jusque-là, rien de bien original, me direz-vous. Sauf si vous décidez de connecter le tout au logiciel de gestion des périphériques maison : Razer Synapse. Là, vous pourrez utiliser Chroma Studio (qui encadre l’éclairage des périphériques) pour activer le mode Ambient Awareness, qui va synchroniser l’éclairage des Nommo V2 aux images diffusées sur votre écran, pour peu que le contenu diffusé soit compatible.

Placée de part et d’autre du moniteur, les Nommo V2 prolongent ce qui se passe sur votre moniteur en s’adaptant en temps réel à l’action qui s’y déroule. Une bonne manière de se plonger plus profondément dans les bas-fonds de Night City (Cyberpunk 2077) ou dans les jungles luxuriantes de Monster Hunter avec une couche d’immersion supplémentaire, visuelle cette fois-ci.

Leviathan V2 Pro ou Nommo V2 : découvrez le son immersif par Razer

Avec sa Leviathan V2 Pro, Razer propose donc une barre de son qui fait tout pour offrir une alternative intéressante aux traditionnels casques audio en termes d’immersion sonore. Elle dispose ainsi de 5 haut-parleurs à large bande de 50 mm et est associée à un caisson de basse, ce qui lui permet de diffuser un son puissant, clair et précis. Des qualités acoustiques soulignées à l’occasion du test réalisé par Frandroid, et qui lui avait permis de décrocher un très bon 8/10.

La Leviathan V2 Pro et son caisson de basse sont proposés au tarif de 489 euros. Une version dépourvue de la technologie Surround à formation de faisceaux est aussi disponible pour 279,99 euros.

Si les enceintes Nommo V2 se démarquent essentiellement par sa capacité à renforcer l’immersion en combinant un éclairage RGB synchronisé et compatibilité avec le THX Spatial Audio, elles n’en oublient pas leur vocation première : procurer un son irréprochable en jeu comme ailleurs.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Razer a bien fait les choses en installant des haut-parleurs à large bande de trois pouces dans chaque enceinte. Associées à leur caisson de basse, elles garantissent un son puissant, précis et fidèle.

Les enceintes Razer Nommo V2 sont vendues avec leur caisson de basse au tarif de 289,99 euros, tandis que la version sans caisson de basse (les Nommo V2 X) est disponible pour 169,99 euros. Cette gamme est complétée par le modèle Nommo V2 Pro, qui propose non seulement les enceintes et le caisson de basse (sans fil cette fois), mais aussi le Wireless Control Pod qui permet de piloter votre système en un tournemain. Les Nommo V2 Pro sont proposés à 449,99 euros.