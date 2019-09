L’avalanche d’annonces d’Amazon continue : après les Echo 2019, l’Echo Studio, les routeurs eero, voici les Echo Buds. Des écouteurs connectés avec annulation de bruit.

Amazon a profité de son événement pour dévoiler ses écouteurs true wireless : de petites oreillettes avec une technologie d’annulation de bruit signée Bose, et évidemment l’assistant Alexa intégré. Les Echo Buds fonctionneront comme n’importe quel autre appareil Alexa – prononcez le mot « Alexa », et vous pourrez lui poser toutes les questions, comme un Echo classique. La grande différence est que ces écouteurs fonctionnent également à l’extérieur de chez vous (ils sont connectés obligatoirement à un smartphone).

The Verge a pu les tester après l’événement d’annonce, ils ont remarqué que Amazon avait fait « un travail remarquable en maîtrisant la plupart des notions de base pour des oreillettes sans fil. ». D’ailleurs là où les Echo Buds pourraient se différencier des autres écouteurs true wireless est la réduction du bruit. On ne parle pas d’« annulation du bruit », Amazon utilise des algorithmes Bose pour réduire le bruit, ils ne sont pas aussi efficaces que des casques à réduction de bruit active.

Du côté du matériel, chaque oreillette possède trois microphones (pour Alexa) et pour passer vos coups de fil, deux haut-parleurs ainsi que des capteurs qui mettent automatiquement la lecture en pause lorsque vous les sortez. Il existe également des gestes tactiles : appuyez deux fois pour réduire la réduction du bruit Bose afin de mieux entendre le monde extérieur et maintenez votre doigt appuyé pour accéder à l’assistant vocal de votre téléphone (Siri ou Google Assistant).

Ces écouteurs sont IPX4 et donc protégés contre les éclaboussures, la transpiration et les petites pluies. Enfin, l’autonomie est de 5 heures avec une seule charge, et un total de 20 heures grâce au boîtier.

Le prix annoncé est de 129,99 dollars aux Etats-Unis, les pré-commandes sont ouvertes pour une disponibilité le 30 octobre 2019. Pas d’annonce concernant le marché français pour le moment.