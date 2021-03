Spotify personnalise un peu plus sa page d’accueil

Le nouveau Home Hub de Spotify simplifie l'accès à votre historique et à vos podcasts et vous permet de découvrir de nouvelles recommandations. À condition d'être un utilisateur Premium.

Face à la concurrence de plus en plus rude d’autres fournisseurs, Spotify tente de se différencier en proposant de nouvelles innovations pour améliorer l’expérience proposée à ses utilisateurs.

Le service de streaming numéro un du marché travaille sur de nombreuses nouveautés, comme un nouveau mode Hi-Fi, la lecture de fichiers MP3 locaux et le streaming sur Apple Watch. La dernière annonce concerne une nouvelle page d’accueil plus personnalisée.

Des fonctionnalités réservées aux utilisateurs Premium

Le Home Hub new look de Spotify introduit trois nouveautés. La première permet de consulter son historique d’écoute sur les trois derniers mois, avec les playlists et albums dont sont issus les morceaux.

Les utilisateurs bénéficieront également d’un accès direct aux podcasts depuis la page d’accueil. Les nouveaux épisodes seront identifiés grâce à un point bleu et une barre de progression s’affichera en dessous de ceux que vous n’avez pas encore terminés. Enfin, Home Hub proposera des recommandations d’artistes ou morceaux susceptibles de leur plaire, afin de découvrir de nouveaux titres directement depuis la page d’accueil.

À noter que ces nouvelles fonctionnalités vont améliorer l’expérience, mais des utilisateurs premium seulement. Spotify n’entend pas les proposer sur son offre gratuite.

La plateforme n’a pas communiqué sur la disponibilité du Home Hub, mais celui-ci devrait être prochainement déployé sur Android et iOS.