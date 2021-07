L’excellent casque Sony WH-1000XM3 passe sous les 185 euros : ce sont les soldes chez Rakuten

Ce sont les soldes chez Rakuten. L’e-commerçant propose ainsi de très belles réductions sur des casques, des écouteurs et des smartphones haut de gamme. Jusqu’à ce soir, il est d’ailleurs possible de faire baisser le prix de 15 euros supplémentaires avec le code RAKUTEN15.

Les soldes viennent tout juste de débuter et c’est évidemment le meilleur moment pour trouver les meilleures affaires. Rakuten rajoute d’ailleurs une couche de réduction supplémentaire en mettant en place pour la journée le code RAKUTEN15. Celui-ci permet de bénéficier de 15 euros offerts pour toute commande de 99 euros minimum. Attention, ce code expire ce soir, à 23h59.

Voici une sélection des meilleures offres que l’on peut trouver aujourd’hui sur la marketplace française en utilisant le RAKUTEN15. Aujourd’hui l’accent est mis sur l’audio, avec de très belles réductions sur les casques à réduction de bruit de Sony et les écouteurs d’Apple.

Rakuten ne s’arrête pas là. En plus de ces 15 euros de réductions, pour chaque achat supérieur à 99 euros, 10 % du montant est remboursé sous forme de Rakuten Points. Il s’agit en fait de bons d’achat que vous pouvez dépenser pour vos prochains achats sur Rakuten. Une petite rallonge qui tombe à pic pour se prendre une coque de smartphone ou accessoire supplémentaire.

Découvrir toutes les promotions de Rakuten RAKUTEN15

Apple AirPods Pro à 182,99 euros

Les AirPods Pro d’Apple font partie des écouteurs true wireless les plus aboutis du marché. Avec une réduction de bruit active hyper efficace, les écouteurs de la firme de Cupertino assurent un son clair et puissant sans parasitage extérieur. L’ergonomie est également au rendez-vous avec des écouteurs confortables à porter d’autant plus qu’ils s’adaptent à toutes les morphologies grâce à leurs embouts interchangeables.

On soulignera enfin que les aficionados d’Apple s’en donneront à cœur joie tant ces AirPods Pro interagissent de manière fluide avec l’ensemble des produits de l’écosystème iOS, d’un iPhone jusqu’à une Apple Watch.

Officiellement, les AirPods sont vendus 279 euros. Mais on les trouve très souvent aux alentours de 200 euros. L’effet combiné des soldes et du code RAKUTEN15 permettent aujourd’hui de faire baisser leur prix à 182,99 euros. Et Rakuten vous rembourse également 18,30 euros sous forme de Rakuten Points pour cet achat.

Sony WH-1000XM4 à 229,99 euros

Si vous êtes plutôt branché casques audio, le Sony WH-1000XM4 est tout simplement le meilleur du genre. En plus d’être extrêmement confortable et enrobant pour l’oreille, il offre l’une des réductions de bruit actives les plus efficaces sur le marché à l’heure actuelle. Intelligent, il réagit également à la parole et coupe automatiquement la musique lorsque vous commencez à parler, et ce même si vous êtes connectés à deux appareils en même temps (car oui, le WH-1000XM4 est équipé de la connexion multipoint).

On notera enfin sa très bonne autonomie supérieure à 24 heures et l’ajout de la fonctionnalité FastPair de Google qui permet aux plus étourdis de retrouver leur casque en le faisant simplement sonner. C’est beau le XXIe siècle quand même.

Comme pour les smartphones, il faut toujours attendre un peu avant d’acheter un casque audio. Lancé en août 2020 au prix de 379 euros, le Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui disponible chez Rakuten au prix de 229,99 euros avec le code RAKUTEN15. Rakuten rembourse également 23 euros sous forme de Rakuten Points pour cet achat.

Sony WH-1000XM3 S à 182,99 euros

Modèle précédant le WH-1000XM4, le WH-1000XM3 n’a cependant pas à rougir de son successeur, car il possède bon nombre d’atouts du dernier modèle, le tout à un prix plus bas. Seules quelques menues différences sont à noter. Le système de coupure de la musique ne réagit par exemple pas à la parole, mais au toucher. Il faut en effet poser la main sur l’oreillette droite pour entamer une conversation sans musique.

Le XM3 (de son petit nom) détecte également si vous êtes statique ou en mouvement et adapte la réduction de bruit en conséquence, suivant s’il vous faut garder une oreille sur les bruits ambiants ou non. Pour le reste des caractéristiques, elles sont sensiblement les mêmes.

Si vous vous moquez de posséder la dernière génération et que vous voulez tout simplement un bon casque audio à réduction de bruit active, c’est le bon moment pour prendre un Sony WH-1000XM3. Celui-ci est aujourd’hui à 182,99 euros avec le code RAKUTEN15. Rakuten rembourse également 18,30 euros sous forme de Rakuten Points pour cet achat.

Xiaomi POCO X3 Pro 128 Go à 166,99 euros

Avec ce POCO X3 Pro, Xiaomi s’adresse à un public de joueurs mobiles qui ne veulent pas dépenser un demi-SMIC dans leur téléphone. On apprécie ainsi ce mobile orienté milieu de gamme qui possède un processeur Snapdragon 860, ultra puissant et clairement taillé pour le jeu ou le binge watching vidéo. Son bel écran de 6,67 pouces, très confortable, offre un grand espace de navigation et possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz offrant ainsi une fluidité d’image maximale.

Et si vous êtes plus film que jeu, vous serez content d’apprendre que le POCO X3 Pro est certifié Widevine L1 ce qui lui garantit la meilleure définition possible en visionnage sur les plateformes de SVOD. Si l’on ajoute à cela une très bonne batterie de 5120 mAh, le compte est bon, on obtient un smartphone performant, fluide endurant et abordable. Que demander de plus ?

Habituellement situé autour de 230 euros, grâce au code promo RAKUTEN15, il passe sous la barre des 167 euros, et 15 % de l’achat est reversé sur votre compte Rakuten, soit environ 25 euros. De quoi s’acheter une belle coque pour protéger votre smartphone tout neuf.

Aspirateur sans fil Dreame V10 blanc à 164,99 euros

Passer l’aspirateur vite et efficacement, tout le monde en rêve (même si on préfère ne pas le passer du tout). Avec son Dreame V10, Xiaomi a pour objectif de proposer ici un aspirateur-balai sans fil aussi efficace que ses concurrents vendus jusqu’à 500 euros plus chers.

Doté d’abord d’une très bonne autonomie de soixante minutes, il vous permettra de passer la maison au peigne fin sans tomber en rade. Son moteur tournant à 100 000 tours minute offre une puissance d’aspiration parfaite, en particulier si vous possédez un animal de compagnie qui perd ses poils. Le constructeur a également intégré un système de réduction de bruit pour que le passage se fasse dans le plus grand des calmes.

Si vous avez toujours été tenté par un aspirateur-balai, le Dream V10 est une excellente porte d’entrée. Il est aujourd’hui disponible au prix de 164,99 euros avec le code KIR60100, qui permet de réduire son tarif de 60 euros. Comptez également sur 16,50 euros remboursés sous forme de Rakuten Points pour cet achat.