Test Astro A10 Gen 2 : un casque gamer stylé et accessible

Le casque Astro A10 Gen 2 représente l’entrée de gamme de la marque. Sous la barre des 60 euros, il se présente comme un casque filaire simple et design.

Le casque gaming Astro A10 Gen 2 se positionne comme une alternative au G335 de Logitech. Si Astro conserve son design spécifique, ce modèle d’entrée de gamme reprend la légèreté et le microphone « flip to mute » que l’on retrouvait chez Logitech.

Pour le reste, on se retrouve ici avec un casque qui semble plutôt classique et devrait convenir aux joueurs ayant un budget serré puisque son tarif officiel à sa sortie ne dépasse pas les 60 euros.

Une ergonomie en demi-teinte pour un design réussi

La parenté entre le Astro A10 Gen 2 et son cousin chez Logitech se retrouve tout d’abord au niveau des coloris proposés. La marque propose plusieurs couleurs plus ou moins originales et nous avons de notre côté reçu le modèle blanc, plutôt classique.

Le casque est entièrement construit en plastique et s’articule tout d’abord autour d’un arceau assez souple et recouvert d’une large zone rembourrée. Celle-ci est recouverte d’un tissu qui donne un aspect assez qualitatif à l’ensemble. Ce rembourrage peut d’ailleurs être retiré facilement.

Les imposants supports des oreillettes coulissent dans l’arceau pour pouvoir adapter l’amplitude du casque en fonction de la morphologie de chacun. Les crans sont ici bien marqués et l’amplitude tout juste correcte.

En effet, l’ensemble reste un peu juste pour les grosses têtes. Cela est principalement dû à la rigidité des supports des oreillettes qui ont tendance à faire appuyer la partie inférieure des pavillons sur la base des oreilles. Un point qu’il faudra prendre en compte avant de passer à la caisse.

La légère liberté d’orientation des pavillons ainsi que le rembourrage plutôt correct des oreillettes ne parvient donc pas à compenser ce petit défaut au niveau du confort. De la même façon, les oreillettes qui abritent les transducteurs de 32 mm sont selon nous un peu petites.

Le Astro A10 Gen 2 ne dispose que d’une unique connectique jack dont le câble non tressé est amovible. Celui-ci est équipé d’une petite télécommande permettant d’adapter le volume et un séparateur entrée/sortie est également fourni dans la boite pouvoir brancher le casque sur tous les appareils.

Astro a donc également repris la bonne idée du microphone « flip to mute » que l’on retrouvait sur le G335. La perche à mémoire de forme est donc orientable et la captation du microphone sera automatiquement coupée lorsque celle-ci est remontée le long de l’arceau.

Si le Gen 10 Gen 2 convainc visuellement, le confort reste malheureusement retrait, notamment pour les boites crâniennes les plus volumineuses. Il a également pour lui qualité d’assemblage très correcte et un poids contenu.

Une prestation sonore juste correcte, mais un microphone convaincant

La petite taille des oreillettes du A10 Gen 2 semble avoir également eu un impact sur les transducteurs qui sont ici de « seulement » 32 mm. En pratique, cela ne rend pas nécessairement le casque moins bon au niveau de ses performances sonores, du moins pour un casque de cette gamme.

Le son qui sort des oreillettes est globalement convaincant, et ce, pour la plupart des usages. L’ensemble parait plutôt bien défini au premier abord, mais certains morceaux permettent vite de se rendre compte d’un manque assez marqué sur les fréquences les plus basses. De la même façon les aigus sont un peu en retrait ce qui au final laisse un peu trop de place aux médiums.

Il en résulte un résultat assez brouillon sur des titres un peu complexes et dans certains jeux où l’ambiance sonore est facilement chargée. Le casque se rattrape heureusement en proposant une stéréophonie très correcte, qui aidera à la bonne localisation des sons. De même, la scène sonore se montre suffisamment ample pour offrir une immersion correcte sur les jeux où cela a de l’importance.

En résumé, la prestation sonore du Astro A10 Gen 2 est tout simplement correcte. Il conviendra sur ce point à la plupart des utilisateurs, aussi bien pour du jeu que pour de l’écoute musicale ou de la consommation de films et séries. Les utilisateurs les plus exigeants ne passeront par contre pas à côté des défauts cités ci-dessus.

Le microphone intégré semble profiter de l’expérience de Logitech et Blue puisqu’il propose un rendu étonnamment clair et bien défini. Ce n’est pas forcément habituel pour un casque dans cette gamme de prix et c’est plutôt une bonne surprise. On pourra simplement lui reprocher son faible volume, qui devra logiquement être compensé par la solution de communication utilisée, mais il n’y a pas vraiment de bruit blanc à signaler.

🎙️ Exemple de captation avec le microphone du Astro A10 Gen 2 (normalisé à 0 dB)

Prix et disponibilité du casque Astro A10 Gen 2

Le casque Astro A10 Gen 2 est disponible au prix conseillé de 60 euros.