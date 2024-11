Viwone, la marque française qui propose des casques haut de gamme

Rares sont les marques françaises dans le monde de l’audio et plus particulièrement sur le segment des modèles haut de gamme. C’est le créneau choisi par Viwone qui veut allier design et fonctions innovantes.

Viwone Rebel // Source : Viwone

Les casques Viwone se distinguent des autres modèles actuellement disponibles par la présence de plusieurs points intéressants. L’un des plus originaux est d’intégrer une mémoire interne de 64 ou 128 Go, selon les modèles. Cela permet de stocker sa musique directement au sein de l’appareil est ainsi de s’affranchir d’un smartphone à proximité lorsqu’on est en déplacement. Reste qu’avec les services de streaming, de moins en moins de personnes gardent des titres de musique sur leurs espaces de stockage.

Tous les casques de la marque Viwone sont compatibles Bluetooth multipoint permettant ainsi de se connecter à plusieurs appareils et de pouvoir passer de l’un à l’autre facilement. La fonction NFC permet également de s’appairer très rapidement avec n’importe quel smartphone ou presque. Comme les autres casques du marché, les modèles Viwone s’interfacent avec une application mobile disponible pour les appareils sous Android ou iOS. Elle permet de profiter d’une expérience personnalisée et des webradios en streaming.

En outre, la marque met en avant un design particulièrement abouti avec un arceau ajustable. Viwone propose ainsi plusieurs modèles.

Viwone Pure // Source : Viwone

Des casques pour tous les prix

Le casque Viwone Pure est disponible en deux coloris : noir ou or. Il prend en charge les codecs AAC et SBC. Il dispose d’un connecteur jack 3,5 mm et micro USB. Il propose une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz avec un transducteur. C’est le seul modèle a ne pas proposer de mémoire de stockage interne. La marque promet 40 heures d’autonomie avec une seule charge. Le Viwone Pure est disponible pour un prix de 279 euros.

Viwone Pure Plus // Source : Viwone

Le casque Viwone Pure + est un modèle qui propose les mêmes caractéristiques audio et peut partager le son via un câble jack. Il est doté d’une capacité de stockage de 64 Go. Il est décliné en noir et en or pour un prix de 349 euros. Le Pure + Premium est proposé uniquement en blanc pour un prix de 429 euros avec 128 Go d’espace interne. Le Viwone Rebel est disponible avec un coloris or pour 479 euros avec la même capacité.

Viwone Rebel // Source : Viwone

Enfin, le casque Viwone Eternal est un modèle spécialement conçu en collaboration avec Swarovski.

Viwone Eternal // Source : Viwone

Il arbore 2324 cristaux pour étinceler. Il est disponible pour un prix de 2499 euros.