Shure lance ses nouveaux écouteurs à la fois filaires et Bluetooth

Shure a dévoilé ses nouveaux écouteurs Aonic 215 Gen. 2, des écouteurs qui peuvent aussi bien s'utiliser en Bluetooth qu'en filaire.

En janvier 2020, le constructeur américain Shure, réputé notamment pour la qualité de ses micros et de ses écouteurs intra-auriculaires, lançait ses premiers écouteurs complètement sans fil, les Shure Aonic 215. Cette semaine, ce sont la seconde version de ses écouteurs qui ont été présentés par la firme, logiquement baptisés Shure Aonic 215 Gen. 2.

Comme leur nom l’indique, les Shure Aonic 215 Gen. 2 ne révolutionnent pas complètement le genre et puisent largement leur inspiration dans les modèles lancés il y a un an et demi. On va ainsi retrouver le même design modulaire avec des écouteurs qui se portent en tour d’oreille et peuvent voir leur adapteur Bluetooth dévissé. De quoi permettre d’utiliser aussi bien les écouteurs en mode sans fil qu’avec un câble si on souhaite profiter de la meilleure qualité audio possible.

Un contrôle du volume et de meilleures fonctions d’appel

Parmi les nouveautés intégrées à cette seconde génération, on peut citer la certification IPX4 qui rend les écouteurs étanches aux éclaboussures et donc à la pluie ou à la transpiration. Les Shure Aonic 215 Gen. 2 permettent également de contrôler directement le volume depuis les écouteurs grâce aux surfaces tactiles. D’ailleurs, Shure permet de gérer les différents contrôles depuis son application ShurePlus Play. Celle-ci donne également accès à un égaliseur qui sera enregistré automatiquement sur les écouteurs. Autre nouveauté bienvenue, les écouteurs s’allument automatiquement lorsqu’ils sont sortis de leur boîtier. Une fonction généralisée à la plupart des écouteurs sans fil du marché, mais qui manquait encore à la première version. Notons également que Shure indique avoir amélioré la qualité des appels sur ses Aonic 215 Gen. 2 grâce à l’utilisation de quatre micros et l’utilisation des écouteurs en stéréo.

Du côté de l’autonomie, la deuxième génération poursuit la même endurance que la première avec huit heures d’autonomie avec les écouteurs seuls et 24 heures supplémentaires grâce au boîtier. Les écouteurs ne profitent par ailleurs toujours pas d’un mode de réduction de bruit active. Enfin, les codecs audio Bluetooth restent inchangés avec une prise en charge de l’AAC, du SBC et de l’aptX.

Particularité des écouteurs Shure, il est possible de n’acheter que l’adaptateur sans fil afin de le visser à d’autres modèles intra-auriculaires. Un bon moyen de faire passer ses écouteurs d’une version filaire à une version sans fil.

Les Shure Aonic 215 Gen. 2 sont lancés au prix de 229 euros en deux coloris : noir ou bleu. De leur côté, les adaptateurs True Wireless Secure Fit de 2e génération sont proposés à 189 euros.