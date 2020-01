Shure lance son premier casque Bluetooth à réduction de bruit au CES 2020

Au CES 2020, Shure a dévoilé son premier casque à réduction de bruit, le Shure Aonic 50, ainsi que ses premiers écouteurs true wireless, les Shure Aonic 215. Les deux produits arriveront en France durant le printemps.

Le CES de Las Vegas est, comme tous les ans, l’occasion pour les marques de présenter leurs principales nouveautés. C’est le cas du constructeur de casques, d’écouteurs et d’équipements Hi-Fi Shure qui a dévoilé ce jeudi sa nouvelle gamme d’écouteurs et de casques baptisée Shure Aonic.

Cette nouvelle gamme est pour l’instant composée de deux produits, le casque à réduction de bruit Shure Aonic 50, et les écouteurs true wireless Shure Aonic 215. Deux nouveautés dans le catalogue du constructeur américain qui ne s’était pas encore penché sur ce type de produits. Ils ont été conçus en partenariat avec Adam Levine, chanteur et guitariste du groupe Maroon 5.

Le Shure Aonic 50, un casque Bluetooth à réduction de bruit

Le premier de ces nouveaux produits n’est autre que le Shure Aonic 50. Il s’agit du premier casque Bluetooth à réduction de bruit active de la marque et, à ce titre, d’un concurrent direct des Bose Headphones 700, Sony WH-1000XM3 et Sennheiser Momentum 3 Wireless. Comme ses concurrents, le casque de Shure est de format circum-aural, c’est-à-dire que les coussinets viennent englober l’oreille et non pas se poser directement dessus. Un bon moyen pour assurer une isolation passive efficace.

Shure promet que le casque disposera d’une autonomie de 20 heures. Il permettra de réduire les bruits ambiants, mais aussi de proposer un mode transparence pour entendre les bruits de la circulation par exemple. Le casque Shure Aonic 50 sera disponible au printemps en France. Aux États-Unis, il sera proposé au prix de 399 dollars.

Les Shure Aonic 215, des écouteurs true wireless

Shure ne s’est pas contenté de présenter son premier casque à réduction de bruit lors du CES 2020. La marque a également dévoilé ses tout premiers écouteurs true wireless, baptisés Shure Aonic 215.

Il s’agit, comme souvent chez Shure, d’écouteurs au format tour d’oreille avec des embouts qui se veulent plutôt confortables. Néanmoins, du fait de la finesse des écouteurs en eux-mêmes, l’électronique est cette fois déportée à l’arrière de l’oreille.

Les écouteurs Aonic 215 de Shure devraient permettre une autonomie annoncée jusqu’à huit heures, avec trois charges supplémentaires grâce au boîtier dédié. Ils ne permettent cependant pas de profiter d’une réduction active du bruit, mais simplement d’une isolation passive du fait de leur format intra-auriculaires. Les écouteurs peuvent cependant être paramétrés en mode transparent pour écouter les bruits extérieurs.

Les écouteurs true wireless Shure Aonic 215 seront eux aussi lancés au printemps en France. Aux États-Unis, les écouteurs seront disponibles au prix de 279 dollars. Nous avons joint Shure et ajouterons le prix en euros dès qu’il nous sera communiqué.