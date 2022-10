Et si vous testiez les tout nouveaux Bose QuietComfort Earbuds II pendant 30 jours ?

Bose est de retour avec la toute nouvelle itération de ses écouteurs à réduction de bruit active : les QuietComfort Earbuds II. Pour leur sortie, le constructeur vous propose non pas une réduction, mais 30 jours pour décider si oui ou non, ces écouteurs vous conviennent.

En matière de matériel audio, la qualité des produits Bose n’est plus à prouver. Qualité du son, design léché, matériaux nobles, autonomie ou encore réduction de bruit active, le constructeur brille sur tous les points et ses produits se classent régulièrement dans le haut des comparatifs. Il est encore un segment sur lequel Bose reste un tantinet timide : celui des écouteurs à réduction de bruit active. Son catalogue ne comporte en effet qu’une seule référence, les QuietComfort Earbuds, qui date de 2020.

Un produit qui commence à prendre de l’âge en dépit de sa qualité, et qui avait besoin d’un bon coup de jeune. C’est désormais chose faite puisque Bose vient tout juste de sortir une deuxième version de ses écouteurs, fort logiquement nommée QuietComfort Earbuds II (on ne change pas une équipe qui gagne). Au programme des réjouissances, une formule entièrement repensée qui corrige les défauts de son prédécesseur et améliore encore plus ses forces. De quoi mériter un joli 8/10 en nos colonnes et se classer parmi les meilleurs écouteurs de cette rentrée.

Les Bose QuietComfort Earbuds II sont à présent disponibles chez Boulanger pour 299,95 euros.

Le roi de la réduction de bruit active est de retour

Comme l’on pouvait s’en douter de la part de Bose, la réduction de bruit active de ces QuietComfort Earbuds II est extrêmement impressionnante. Mais pouvait-il en être autant de la part du constructeur qui a pratiquement inventé le concept, et sorti le premier casque à réduction de bruit active à destination du grand public, il y a un peu plus de vingt ans ?

Pour cette seconde itération de ses écouteurs, le constructeur ne s’est pas reposé sur ses lauriers et propose donc une réduction de bruit active qu’il qualifie allégrement de “meilleure du marché”. Un qualificatif loin d’être galvaudé puisque ces QuietComfort Earbuds II offrent une réduction de 40 dB dans les graves, et 27 dB dans les médiums (là où la concurrence tourne aux alentours de -20 dB).

De quoi proposer une atténuation du son proprement bluffante, et rarement prise à défaut. Seuls quelques sons vifs et courts parviennent à passer le barrage de la réduction de bruit lorsqu’elle est poussée au maximum. Afin de proposer une expérience complète, Bose propose aussi plusieurs modes de réduction active (Silence ou Attentif) qui laissent plus ou moins passer le son en fonction des situations (à la manière d’un mode transparent). Il est aussi possible de créer simplement des modes personnalisés en fonction de ses usages.

Le son Bose dans un format encore plus compact

Pour cette nouvelle mouture de ses écouteurs à réduction de bruit active, Bose a très largement revu son design. Si les QuietComfort Earbuds premier du nom s’avéraient déjà très impressionnants, ils pêchaient un tantinet par leur gabarit relativement imposant, notamment du côté de la tige. Ici, on se retrouve avec des écouteurs qui ont perdu quasiment un tiers de leur volume, et un peu plus de deux grammes sur la balance.

Cette cure d’amaigrissement a aussi pour effet de proposer des écouteurs plus équilibrés et surtout, plus confortables au quotidien. Il s’agit d’ailleurs d’un des autres chevaux de bataille de Bose qui a aussi revu son système d’accroche et d’embouts, abandonnant son traditionnel StayHear. Son nouveau système, composé d’un embout et d’une bande maintien, est désormais plus flexible et capable de s’adapter de manière plus fine aux différentes formes d’oreilles.

Quant à la partie sonore, eh bien que dire si ce n’est que les amateurs du son Bose ne seront pas dépaysés. Dans la grande tradition du constructeur, ces QuietComfort Earbuds II proposent une signature sonore avec des basses profondes, des médiums riches et des aigus présents juste ce qu’il faut pour donner de la profondeur aux morceaux joués. Et pour ceux qui ne seraient pas fans de ce rendu, sachez que Bose propose à présent un égaliseur trois bandes dans son application, qui permet de modifier le rendu des écouteurs en toute simplicité.

Satisfait ou remboursé : Bose vous offre 30 jours d’essai

Pour le lancement de ses QuietComfort Earbuds II, Bose ne propose pas de réduction particulière. Le constructeur vous invite en revanche à essayer ses écouteurs pendant 30 jours via une offre “Satisfait ou remboursé”.

Afin d’en profiter, il vous suffit d’acquérir une paire de QuietComfort Earbuds II entre le 1er octobre et le 31 décembre de cette année. Si vous êtes satisfait de votre achat, parfait. Si ce n’est pas le cas, vous avez 30 jours pour vous rendre sur le site BoseFreeTrial et y compléter votre demande de remboursement.

Sortis depuis le 29 septembre dernier, les Bose QuietComfort Earbuds II sont disponibles chez Boulanger pour 299,95 euros.