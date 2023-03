Xiaomi annonce une édition spéciale Star Wars de ses Buds 3, et c’est une rareté

Xiaomi a présenté en Chine ses Buds 3 Star Wars Edition. Livré dans un coffret Star Wars, ces derniers arborent un casque de Stormtrooper sur leur boîtier et l'emblème de l'Empire galactique sur chaque écouteur.

Coup d’envoi pour les Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition, mais pour l’instant seulement en Chine. Annoncés sur place à 499 yuans (soit un peu moins de 70 euros) ces intras sont une petite rareté, car si les accessoires et autres produits dérivés de la saga ne manquent pas, les écouteurs estampillés Star Wars et lancés en partenariat avec Lucasfilm Ltd. ne courent pas nécessairement les rues. À ce stade, on ignore toutefois s’ils seront commercialisés sur le marché global — et donc s’ils arriveront jusqu’en France.

Quoi qu’il en soit, ces Buds 3 Star Wars Edition sont livrés dans un coffret aux couleurs de la licence. Ils arborent du reste un casque de Stormtrooper sur leur boîtier, surmonté du logo Star Wars, tandis que l’emblème de l’Empire est imprimé sur chacun des deux écouteurs en eux-mêmes.

Un effet sonore qui ravira les fans

Petit bonus, Xiaomi a jugé bon d’ajouter un effet sonore exclusif à ses Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition : un bruit de sabre laser lors de la connexion/déconnexion en Bluetooth. De quoi ravir les fans, d’autant que cet effet reste ponctuel et donc peu intrusif au quotidien.

Source : Xiaomi via XiaomiUI

Pour le reste, les Buds 3 Star Wars Edition s’appuient sur trois modes d’ANC distincts et permettent de tomber à un maximum de 40 dB une fois que la réduction de bruit est activée. Ils peuvent enfin se connecter simultanément à deux appareils et profitent d’un maximum de 32 heures d’autonomie grâce à leur boîtier de recharge, contre 7 heures uniquement sur les écouteurs.

Comme évoqué plus haut, reste maintenant à savoir si Xiaomi décidera de les proposer en Europe… ce qui n’est pas impossible, les Buds 3 « classique » ayant déjà été commercialisés sous nos latitudes à un prix de 130 euros.

