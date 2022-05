LG a créé un téléviseur OLED édition spéciale Star Wars, mais vous ne pourrez pas l’acheter

Dans le cadre de la Star Wars Celebration, LG a créé une édition spéciale Star Wars de son téléviseur OLED C2 version 65 pouces. Mais l'acheter va être très compliqué, voire impossible : dommage pour vous, heureusement pour votre portefeuille.

LG s’allie à Star Wars pour créer une édition spéciale de son modèle OLED C2 de 65 pouces, de quoi faire envier les fans de la saga. Mais pour nous, il ne sera pas possible de se la procurer malheureusement, puisque ce téléviseur LG n’est disponible qu’aux États-Unis. La cerise sur le gâteau : il n’existe que 501 exemplaires de cette édition spéciale.

Des (petites) modifications pour un téléviseur façon Star Wars

La Star Wars Celebration a lieu en ce moment même à Anaheim en Californie dans la banlieue de Los Angeles. Il s’agit d’un rassemblement de fans de la franchise Star Wars qui se réunit pour acheter des produits dérivés, assister à des conférences, faire du cosplay et plus généralement partager sa passion pour la saga.

LG dévoile donc un téléviseur en édition spéciale Star Wars : son vrai nom est Star Wars LG OLED evo. Il a un design revisité façon Star Wars, une galerie de contenus exclusifs et est livré dans une boîte sur laquelle on trouve Dark Vador. Mais c’est aussi l’interface utilisateur qui est modifiée avec une apparence et des sons modifiés avec des bruitages de sabre laser. On peut les activer avec la « télécommande magique » (c’est l’adjectif utilisé par LG et effectivement il n’est pas très approprié) qui ressemble à un sabre laser et qui agira comme tel.

Les contenus exclusifs seront en fait des illustrations spéciales sur le thème de Star Wars qui pourront être affichées dans le mode Galerie du téléviseur. Il s’agit de storyboards originaux, d’images illustrées, d’affiches de films ou encore de scènes de films.

501 exemplaires qui vont s’arracher

Ces téléviseurs OLED C2 n’existent qu’en 501 exemplaires, en référence évidemment à la 501e Légion – un club de fans qui crée et porte des répliques d’armures des troupes impériales. LG annonce que chaque unité recevra un certificat d’authenticité numéroté. De quoi faire monter artificiellement – il faut le reconnaître – la valeur de ce téléviseur. Le fabricant n’a cependant pas dévoilé le prix de son téléviseur, mais on peut supposer qu’il n’aura pas de mal à vendre les 501 exemplaires.

