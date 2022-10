Uber, Heetch… les petites courses en VTC risquent de coûter plus cher

Des discussions sont en cours entre les différentes plateformes de VTC et les représentants des chauffeurs. En jeu : une meilleure rémunération des chauffeurs qui va inéluctablement faire augmenter certains prix.

Les courses en VTC vont-elles coûter plus cher ? C’est en tout cas ce que laisse entendre en creux un article du Parisien. Uber, Freenow, Bolt ou encore Heetch sont concernées. Les plateformes ont ouvert un dialogue avec les représentants des chauffeurs afin de trouver un compromis voulu par le gouvernement.

À défaut d’obliger les plateformes à considérer les chauffeurs comme des salariés, ce qui leur apporterait notamment une couverture sociale, le gouvernement souhaite améliorer les conditions des conducteurs « sans remettre en cause leur statut d’indépendant que beaucoup de chauffeurs veulent préserver », précise Joël Blondel, directeur de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. Et le premier enjeu concerne donc leur rémunération.

Une hausse du tarif minimum

Les plateformes pourraient bien évidemment réduire leur commission (15 % pour Heetch, 25 % pour Uber…), mais c’est plutôt les utilisateurs et utilisatrices qui risquent de devoir mettre la main à la poche sur certains trajets afin de revaloriser ces rémunérations. Tout le monde autour de la table s’accorde pour relever le tarif minimum d’une course.

Aujourd’hui, le prix d’une course très courte varie de 6 à 10 euros selon les plateformes, ce qui laisse à peine plus de 3 euros pour les chauffeurs après la commission et les charges. Il se murmure que ce tarif pourrait passer à 15 euros brut ou 10 euros net.

Chez Uber, on veut « trouver le tarif le plus juste possible pour améliorer les revenus des travailleurs indépendants et rester attractifs ». Il ne faudrait pas que les utilisateurs et utilisatrices se tournent vers les taxis…

La facturation du temps d’approche

Un autre point évoqué pour amélioration la rémunération des chauffeurs est la prise en compte du « temps d’approche ». Beaucoup de chauffeurs refusent actuellement les courses trop lointaines et trop courtes, peu, voire pas rentables. Certains envisagent donc de facturer ce temps passé au volant pour rejoindre ses clients et clientes.

Arnaud Desmettre, secrétaire général de l’Association des VTC de France s’agace : « notre travail mérite une juste rémunération, c’est aux plateformes de jouer le jeu ». Mais quand elles jouent, c’est toujours les autres qui perdent…

