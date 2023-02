Trouver le meilleur garagiste au meilleur prix, voici la promesse de Vroomly

Trouver un bon artisan proche de chez soi est en général une sinécure. Et c’est particulièrement vrai du côté des garagistes. Pour vous éviter la pénible tâche de parcourir tout Internet pendant que votre voiture agonise, Vroomly propose de vous orienter vers le meilleur artisan proche de chez vous. Grille tarifaire, avis, disponibilité, le site classe tous les garagistes inscrits sur sa plateforme pour vous permettre de trouver la perle rare.

Votre SUV affiche encore ce voyant anxiogène et clignotant alors que vous avez 100 km à faire ce week-end ? Il est plus que temps que votre voiture aille faire un petit tour chez le garagiste pour vérifier d’où vient le problème. Hélas, vous êtes chez votre belle famille, en terre inconnue. Coup de chance, vous pouvez faire appel à Vroomly pour vous dégoter le meilleur garagiste le plus proche de là où vous vous situez.

Comment fonctionne Vroomly ?

Riche d’un répertoire de plus de 5 000 garagistes répartis à travers tout l’Hexagone, Vroomly vous permet de sélectionner le meilleur artisan selon les critères les plus importants pour vous : disponibilité, prix et proximité.

Pour cela, il vous suffit de rentrer l’immatriculation de votre véhicule et d’ajouter quelques informations supplémentaires comme le modèle, l’année de construction ainsi que le kilométrage et les prestations souhaitées : changement de courroie de distribution, amortisseur ou besoin d’un kit embrayage…

Une fois la recherche entrée dans la base de données de Vroomly, le site vous propose une sélection d’artisans à proximité avec une idée du tarif pratiqué. Libre à vous ensuite de cliquer sur chacun pour en savoir plus. Avis, prestations, créneaux les plus proches, libre à vous ensuite de choisir le garagiste qui convient le mieux à vos besoins à l’instant T et de planifier un rendez-vous ou la demande d’un devis gratuit dans un premier temps.

Des professionnels certifiés

Pour garantir le meilleur service possible, Vroomly repose sur une sélection rigoureuse des garagistes de son répertoire et chaque nouvel artisan se doit de signer une charte de confiance et de la respecter à la lettre.

Parmi les conditions à remplir par les garagistes sélectionnés, on retrouve :

la transparence vis-à-vis du client (expliquer les interventions, proposer des alternatives si elles existent, et ne rien effectuer sans votre aval) ;

(expliquer les interventions, proposer des alternatives si elles existent, et ne rien effectuer sans votre aval) ; le choix de la qualité (utiliser des pièces d’origine, respecter le carnet d’entretien constructeur, garantir 1 an les pièces et la main-d’œuvre) ;

(utiliser des pièces d’origine, respecter le carnet d’entretien constructeur, garantir 1 an les pièces et la main-d’œuvre) ; le respect des engagements (ponctualité, durée d’intervention, etc.) ;

(ponctualité, durée d’intervention, etc.) ; être rigoureux sur la tarification (respecter les grilles tarifaires constructeur, se tenir aux prix établis sur le devis, et ne pas dépasser les tarifs horaires du marché).

Vroomly : un réseau en plein développement

Riche de plus de 5 000 garagistes à travers toute la France, le nombre d’artisans partenaires augmente constamment sur Vroomly.

Mieux, l’entreprise permet également aux professionnels de son réseau, grâce à Vroomly Parts, de bénéficier d’un fond riche de plus de 500 000 références de pièces détachées pour réparer tous types de véhicules.

Vroomly vient également de lancer son nouveau service Vroomly Tyre, qui permet de commander ses pneus au meilleur prix puis de les faire remplacer chez l’un des garagistes de son réseau. De quoi s’assurer de rouler dans les meilleures conditions, au meilleur prix.