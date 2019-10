Elon Musk a évoqué la prochaine mise à jour logicielle des Tesla. Vous pourrez personnaliser le bruit du moteur.

Après la version 10.0 du logiciel Tesla, avec des ajouts d’apps comme Netflix et YouTube, la prochaine mise à jour logicielle des Tesla va se faire entendre.

Elon Musk, avec ses tweets percutants, a révélé quelques unes des prochaines nouveautés qui arriveront pour ses voitures et cette fois, il ne sera pas nécessaire d’être à l’intérieur de l’habitable pour en profiter.

Tesla va ajouter une option permettant de personnaliser le son émis par la voiture, ce qui permettra de modifier le son du klaxon et le son généré par la voiture quand elle se déplace à basse vitesse (moins de 20 km/h).

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon

— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2019