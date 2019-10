Imaginée par une start-up néerlandaise fondée par un quator passionné, le scooter électrique Model-B bénéficie d’un look atypique alors que ses livraisons débuteront au cours de l’été 2020

Une jeune pousse au développement fulgurant. Après une année de préparation, le quator à l’origine de Brekr — Jasper Hagedoorn, Ivo Roos, Niels Willems et Daniel ter Braak — lança leur aventure entrepreneuriale au cours de l’année 2018. Un an plus tard, l’entreprise s’est entourée de plusieurs collaborateurs pour concevoir leur tout premier produit électrique : Model-B, un scooter biplace à utiliser en milieu urbain.

Jusqu’à 160 kilomètres d’autonomie

Le modèle se démarque avant tout par son style atypique, marqué par un cadre tout aussi étonnant que ses imposantes roues. Au centre vient se loger un compartiment réservé aux deux batteries d’1,9 kWh de dix kilos chacune. En cumulé, ces dernières offrent une autonomie oscillant entre 100 et 160 kilomètres, mais se rechargent complètement qu’au bout de cinq heures d’attente. Sans oublier une garantie de deux ans.

Aussi, la société défend son bout de gras en mettant en exergue plusieurs points forts de son produit, comme son poids de 62 kilos justifié par la présence d’un cadre en aluminium, ses suspensions avant et arrière ou encore le son émis par le scooter pour alerter sa présence aux autres usagers de la route. Le guidon accueille également un GPS, lequel peut s’appareiller à une application mobile dédiée capable de fournir les informations de base du deux-roues (batterie, localisation).

Prix et disponibilité

Sa vitesse de pointe de 45 km/h pourrait cependant rapidement trouver ses limites. Car si l’argument du biplace pourrait en séduire plus d’un, deux utilisateurs assis sur la même selle devrait considérablement réduire l’allure maximale de l’engin. Pour les plus séduits, le Model-B est d’ores et déjà disponible en précommandes : son prix final tutoie les 3 890 euros. Les livraisons, elles, débuteront à l’été 2020 aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, comme l’indique Electric Motorcycles News, relayé par Electrek. Le marché français pourrait suivre dans la foulée.