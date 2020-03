ES3 Pro : ce deux-roues électrique urbain à 2000 euros arrive bientôt en France

Cineco devrait lancer son scooter électrique ES3 Pro en France dans le courant de l’année 2020. À ses côtés, une déclinaison Pro + s’invite à la fête pour offrir plus d’autonomie aux utilisateurs.

Peu connue dans nos contrées, la marque de deux-roues électriques répondant au nom de Cineco — propriété du groupe chinois Zongshen — muscle son offre de véhicules avec un nouveau scooter décliné en deux versions : l’ES3 Pro et l’ES3 Pro +, aperçus pour la première fois à l’EICMA de Milan, en 2018. Un duo qui s’invite aux côtés du City Slicker et du E-Classic au catalogue du fabricant asiatique.

Moteur Bosch

Spécialiste du secteur, le média Moto Services relaie cette nouveauté sur son site internet. L’occasion d’en apprendre un peu plus quant aux fiches techniques de ces engins urbains considérés comme des équivalents 50cc. Équipé de roues de 12 pouces, le binôme s’arme d’un moteur Bosch Brushless de 2100W, pour un couple de 120 Nm.

La batterie de 1,44 kWh attribuée à la version Pro lui octroie une autonomie de 65 kilomètres en mode Eco, soit une distance relativement limitée, mais suffisante pour la ville. La déclinaison Pro + s’arme quant à elle d’une batterie plus accrue de 2,88 kWh, lui garantissant alors un rayon d’action plus généreux de 130 kilomètres, toujours en mode Eco.

Et merci le bonus écologique

Amovibles, les batteries peuvent de facto être facilement rechargeables chez soi ou au bureau. Les Pro et Pro + se dotent aussi d’un écran LCD, de feux LED, d’un régulateur de vitesse et d’une prise USB, pour des sommes respectives de 2359 et 3059 euros. Attendues en France dans le courant du cru 2020, les deux bécanes auront le droit à un bonus écologique faisant chuter leur prix à environ 2000 et 2350 euros.