Combien de bornes de recharge y a-t-il en France pour les voitures électriques ?

Avec l'avènement de la voiture électrique d'ici les prochaines années, la mise en place des infrastructures de recharge s'accélère. Mais où en sommes-nous pour le moment en France ?

100 000, c’est le nombre de bornes de recharge promises par le gouvernement d’ici 2022 en France. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le dernier baromètre trimestriel dévoilé par Avere-France à la fin du premier trimestre 2020 précise qu’il y a actuellement, en France métropolitaine, 29 578 points de recharge ouverts au public. Cela représente une augmentation de 15 % par rapport à la même période l’an passé et une augmentation de 3 % du nombre de bornes depuis le début de l’année.

Pourtant, tout n’est pas rose puisque la part des bornes de recharge déployées en voirie ou sur les sites publics a diminué de 7 points en mars 2020 par rapport à mars 2019. Une diminution due notamment à la crise sanitaire qui secoue le pays actuellement et qui aura certainement un impact global sur le déploiement des bornes de recharge en France sur l’année 2020. L’arrêt d’une partie du réseau Corri-Door sur les axes de circulation principaux freine également le déploiement du réseau.

Le réseau va-t-il suivre le nombre de véhicules électriques sur les routes ?

Dans son baromètre trimestriel, Avere-France précise qu’il y a actuellement, en France, environ 240 000 véhicules électriques en circulation. Cela nous donne donc un point de recharge pour huit voitures électriques et un point de recharge pour onze voitures électrifiées en englobant les 65 000 véhicules hybrides rechargeables en circulation en France. Pour le moment, le ratio entre bornes de recharge et voitures électrifiées en circulation semble corréler, mais ce ne sera peut-être plus le cas d’ici quelques années, voire même d’ici quelques mois si les ventes de voitures électriques continuent de croître de manière exponentielle.

Pour vous donner un petit exemple, au dernier trimestre 2019, la France comptait environ 268 000 voitures électrifiées en circulation. Avec le nombre de bornes en activité à cette époque, cela nous donnait un ratio de 9,3 véhicules électrifiés pour une borne de recharge. Un ratio qui, en l’espace d’un trimestre, est déjà grimpé à 11 voitures électrifiées pour une borne de recharge.

En regardant d’un peu plus près les chiffres de ventes de voitures électriques, ceux-ci sont évidemment en augmentation constante et pour plusieurs raisons. D’une part, le législateur, qui impose des objectifs d’émission de CO2 à respecter d’ici la fin de l’année, oblige les constructeurs à électrifier leur gamme. De ce fait, l’offre en matière de véhicules électriques et électrifiés continue de grossir et les clients ont de plus en plus de choix, et surtout des choix qui peuvent aussi maintenant correspondre à leurs attentes. L’autre raison, c’est aussi les différents gouvernements qui octroient des aides à l’achat concernant ces véhicules prétendus plus respectueux de l’environnement.

En termes de chiffres, en France, le seul mois de janvier 2020 a suffi à écouler autant de voitures électrifiées que la totalité du premier trimestre 2019. Février 2020 affiche une progression de +192 % par rapport à la même période l’an passé avec plus de 14 000 véhicules électrifiés mis en circulation. À ce rythme, il risque d’y avoir très rapidement embouteillage aux bornes de recharge. Mars fut évidemment un mois peu représentatif de la situation puisque la pandémie a très largement ralenti l’activité. À titre indicatif, il s’est écoulé 5511 voitures électriques en mars 2020. Néanmoins, le premier trimestre 2020 est évidemment bien meilleur par rapport au premier trimestre 2019 avec 25’914 voitures électriques immatriculées durant cette période, soit une progression de 145 %.

Quelles sont les bornes les plus représentées en France ?

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, il existe plusieurs types de bornes de recharge. Les bornes de recharge rapides permettent, si la voiture le permet également, de passer de 20 à 80 % en seulement 30 minutes. Un avantage considérable pour ceux voulant faire de la route avec leur voiture électrique.

Malheureusement, ces bornes de recharge rapides sont encore bien trop rares en France puisque 1780 points de recharge peuvent délivrer plus de 50 kW, soit environ 6 % du total des bornes. 68 % du réseau français, soit 20 149 bornes, est composé de charges accélérées capables de fournir entre 11 et 49 kW. 26 % des bornes, soit 7649 bornes, ont une capacité de charge inférieure ou égale à 11 kW.

Une large majorité des points de recharge, soit environ 92 % (27 202 bornes) sont en courant alternatif et délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW. 1776 bornes en courant continu, pour la recharge rapide et les longues distances sont disponibles en France, sont disponibles tandis que 600 points de charge sont proposés avec un multi connecteur AC + DC.

33 % des bornes de recharge en France sont accessibles dans des parkings publics, 20 % au sein d’entreprises et de commerce et 47 % en voirie ou sur site public.

Où sont-elles situées ?

Sans surprise, c’est la région Île-de-France qui possède le plus de bornes de recharge avec 14 % des infrastructures, soit 4338 points de charge. Le podium est complété de la région Occitanie avec 3467 points de charge et l’Auvergne-Rhône-Alpes avec 3301 bornes. Le découpage est matière de bornes de recharge est un peu différent selon les régions. En effet, en Île-de-France, sur les 4338 bornes de recharge comptabilisées à la fin mars 2020, il y a 2512 points de charge normale, c’est-à-dire inférieure ou égale à 22 kW, 1734 bornes accélérées, comprises entre 22 et 49 kW et seulement 92 bornes rapides, pouvant délivrer une puissance supérieure à 50 kW.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la répartition est bien différente puisque sur les 3301 bornes, il y a seulement 988 points de charge normaux, 1944 bornes accélérées et 369 rapides. Une telle différence s’explique principalement par le nombre de véhicules électriques en Île-de-France, bien supérieur à celui d’autres régions, puisqu’elle compte 61 640 véhicules de ce type en circulation, soit deux fois plus qu’en Auvergne-Rhône-Alpes (29’494 voitures), pourtant deuxième région la plus pourvue en modèles électriques. Néanmoins, même si le nombre de bornes en Île-de-France est le plus élevé en France, le ratio entre le nombre de bornes et le nombre de véhicules électriques en circulation est de 14 voitures pour une seule borne. Une donnée à relativiser puisque les utilisateurs de véhicules électriques en Île-de-France parcourent moins de longues distances et rechargent principalement leurs voitures à domicile, pendant la nuit, ou au travail.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, le maillage en matière de bornes de recharge est un peu moins dense qu’en Île-de-France et les usagers parcourent davantage de longues distances. La plupart sont même simplement de passage dans la région. On pense par exemple à un parisien qui part en vacances dans les Alpes, par exemple. De ce fait, ces usagers sont à la recherche de bornes de recharge rapides, sur autoroute notamment, pour faire rapidement le plein d’électrons.

Combien de stations Ionity et Superchargeurs ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la France compte 47 stations Ionity en activité et deux sont en cours de construction. La France devrait compte au total environ 80 stations Ionity à la fin du programme d’installation initial qui doit compter 400 stations réparties à travers l’Europe.

Le réseau Tesla est actuellement le plus dense en France et compte une soixantaine de Superchargeurs. Une bonne vingtaine ouvriront prochainement également. Tesla met à disposition une carte interactive permettant de localiser les stations en activité et celles qui ouvriront bientôt.