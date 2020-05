Share Now : le service d’autopartage propose une offre mensuelle plus économique

Anciennement connu sous le nom de Car2Go, le service d’autopartage en libre-service Share Now cherche à donner une nouvelle dynamique à son activité : pour ce faire, deux offre mensuelles ont récemment été mises en place.

Pour les férus d’actualités automobiles, le changement de nom de Car2Go observé le 12 novembre 2019 ne vous aura probablement pas échappé. Le service d’autopartage en libre-service chapeauté par le groupe allemand Daimler s’est en effet paré d’un nouveau patronyme, Share Now, non sans enrichir sa flotte de véhicules plus haut de gamme (BMW, Mini) prête à s’attaquer à de nouveaux marchés européens (Londres, Lisbonne, Budapest).

Pass Share Now : quels prix et quels avantages ?

Et alors que l’Europe sort progressivement d’une longue période de confinement, le service cherche à attirer de nouveaux utilisateurs et consolider sa base de clients au travers d’une nouvelle offre mensuelle sobrement baptisée Pass Share Now. D’ores et déjà disponible en France, ce dispositif se compose de deux forfaits distincts — Pass25 et Pass50 — principalement adressés aux habitués.

Lancé au prix de 19,99 euros par mois, le Pass25 permet à l’usager de faire des économies à hauteur de 25 % : le tarif à la minute s’élève à 0,18 centime, contre 0,24 centime lors d’un trajet sans abonnement. La page officielle du service se fend d’un exemple concret pour éclairer nos lanternes : grâce au Pass25, un trajet de 20 minutes sera facturé 3,60 euros, contre 4,80 euros habituellement.

Non valable hors de France

Le Pass50 vous donne accès à une tarification à la minute encore plus avantageuse : 0,12 centime, soit une économie de 50 %, contre la somme mensuelle de 89,99 euros. Les deux abonnements n’offrent en revanche aucune réduction à l’heure ou à la journée, ni sur les suppléments d’aéroport et de dépôt. Note positive : l’annulation d’une réservation est gratuite et flexible.

La page FAQ (Foire Aux Questions) de Share Now vient aussi répondre à de nombreuses interrogations. Chaque Pass est « uniquement valable dans le pays d’enregistrement de votre compte SHARE NOW », est-il indiqué. Inutile, donc, de l’utiliser en Allemagne, Autriche, Italie et Pays-Bas, où l’offre est aussi disponible. Attention : le renouvellement du forfait est automatique. Pour l’annuler, l’utilisateur doit effectuer les démarches « 14 jours avant le début du cycle de facturation mensuel suivant ».