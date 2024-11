ChatGPT rivalise désormais avec Google Chrome en termes d’utilisation mensuelle

L’intelligence artificielle conversationnelle ChatGPT atteint des sommets d’utilisation inédits avec 3,7 milliards de visites mensuelles, dépassant ainsi les 3,45 milliards d’utilisateurs mensuels de Google Chrome.

Source : Unsplash

Les dernières données de Similarweb révèlent une progression spectaculaire de ChatGPT, avec une augmentation de 17,2% par rapport au mois précédent et de 115,9% sur l’année. Le changement de nom de domaine, passant de chat.openai.com à chatgpt.com ainsi que l’introduction de nouvelles fonctionnalités comme ChatGPT Search, ont aidé à cette expansion assez remarquable. La nouvelle adresse chat.com devrait aussi contribuer à booster les visites.

ChatGPT Télécharger gratuitement

Plus précisément, on note que le mois de mai 2024 marque un tournant décisif avec 2,2 milliards de visites enregistrées. Cette performance s’explique notamment par l’intégration de fonctionnalités de recherche en temps réel, permettant aux utilisateurs d’accéder instantanément aux résultats sportifs, actualités et cours boursiers.

Un écosystème AI en pleine effervescence

Si ChatGPT domine le marché, d’autres acteurs de l’IA générative connaissent également une croissance significative. Gemini, le chatbot de Google, cumule 291,6 millions de visites mensuelles, tandis que Claude d’Anthropic enregistre 84,1 millions de visites, avec une progression annuelle de 394,9%.

Google Gemini Télécharger gratuitement

En outre, les données financières montrent une certaine solidité du modèle économique, avec des revenus mensuels atteignant 37 millions de dollars en septembre 2024. La plateforme compte désormais plus de 10 millions d’abonnés premium, générant des revenus substantiels malgré des coûts opérationnels quotidiens particulièrement élevés : près de 700 000 dollars.

Claude AI Télécharger gratuitement

Une répartition géographique stratégique

L’analyse démographique révèle une forte présence aux États-Unis, représentant 17,92% des utilisateurs, suivis par l’Inde avec 8,46%. Cette distribution internationale montre l’adoption massive de l’outil à l’échelle mondiale. Les sessions moyennes durent 7 minutes et 48 secondes, signifiant une utilisation approfondie de la plateforme.

En somme, la montée en puissance de ces outils montre que l’intelligence artificielle s’impose progressivement comme un outil quotidien, au même titre que les navigateurs web traditionnels.