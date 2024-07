ChatGPT et Gemini, tremblez : l’application Claude d’Anthropic débarque sur Android

Anthropic vient de lancer son application Claude sur Android. Cette sortie intervient plusieurs mois après la version iOS et marque une nouvelle étape dans le développement de ce chatbot concurrent de ChatGPT et de Gemini.

Après un investissement massif d’Amazon de près de 4 milliards de dollars, la société Anthropic qui compte dans ses rangs de nombreux employés d’Open AI (ChatGPT) veut tenter d’imposer la présence de sa solution d’intelligence artificielle face aux autres chatbots comme ChatGPT ou Gemini de Google. Pour cela, elle a enfin rendu accessible une application pour les appareils Android. En effet, après avoir été disponible uniquement sur iOS et via une interface web, Claude fait enfin son entrée sur le Google Play Store. Cette application gratuite permet d’accéder au modèle d’IA conversationnelle Claude 3.5 Sonnet, considéré comme l’un des plus performants du marché.

L’application Android reprend les principales fonctionnalités de la version web à savoir la génération de texte et réponses à des questions variées, l’analyse et le résumé de documents, mais aussi la traduction entre différentes langues. On peut également compter sur des explications et la génération de code informatique ainsi que l’analyse d’images et de graphiques.

Comme les autres chatbots, l’application présente une interface épurée qui facilite les échanges avec l’agent conversationnel. Il est ainsi possible de saisir une requête dans une barre en bas de l’écran et y joindre des photos ou des documents. Pratique, l’application permet également de retrouver et gérer l’historique des conversations.

Fonctionnalités et limites de l’application

Comme sur les autres plateformes, Claude sur Android ne dispose pas d’une connexion internet en temps réel. Cette limitation volontaire, justifiée par des considérations éthiques, empêche le chatbot d’accéder à des informations actualisées. Pour permettre un accès à une large base d’utilisateurs, notamment ceux qui sont encore équipés de smartphones anciens, l’application est compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 8.0 (Oreo) et versions ultérieures. Il est possible de profiter gratuitement des capacités de base de Claude. Toutefois, un abonnement payant « Pro » à 22 euros par mois donne accès à des fonctionnalités supplémentaires.

Les abonnés peuvent envoyer 5 fois plus de messages que les utilisateurs de la version gratuite, signifiant qu’il est possible de faire 45 requêtes toutes les 5 heures pour des conversations de longueur moyenne alors que sans payer, le maximum est de 9 messages pour le même temps. En outre, les abonnés ont accès aux modèles Claude 3 Opus et Haiku, plus performants et profitent d’un traitement de documents plus volumineux (jusqu’à 100 000 tokens). Il faut noter que la version gratuite impose des limites d’utilisation contrairement à certains concurrents.

Claude face à ChatGPT ou Gemini

Avec cette sortie sur Android, Anthropic cherche à rattraper son retard sur le marché des applications d’IA conversationnelle. ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google proposent en effet des applications mobiles depuis plusieurs mois déjà. Le chatbot a profité d’une mise en lumière médiatique impressionnante il y a quelques mois et continue de surfer sur cette vague. De son côté, Google espère bien étoffer son nombre d’utilisateurs via l’intégration de Gemini, moins connu du grand public, au service de tous les smartphones Android à travers le monde.

Dans cette bataille, il va falloir que Claude se fasse aussi connaitre. Toutefois, malgré ce décalage, Claude bénéficie d’une solide réputation. Son modèle de langage le plus avancé, Claude 3.5 Sonnet, se classe actuellement en deuxième position dans l’évaluation Chatbot Arena de l’Université de Berkeley, juste derrière GPT-4 d’OpenAI.

Ainsi, l’entreprise mise sur plusieurs atouts pour se démarquer. Elle revendique une approche éthique dans le développement de l’IA, mais aussi des performances élevées sur des tâches complexes. Elle met en avant une interface utilisateur simple et intuitive ainsi que des capacités multilingues avancées. Est-ce que cela suffira ? Le lancement d’une application pour Android, après celle d’iOS, veut y contribuer.