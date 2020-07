Bornes de voitures électriques : un déploiement presque à l’arrêt en France à cause du Covid-19

D’après le dernier baromètre trimestriel d’Avere-France relatif aux bornes de recharge actuellement installées en France, le rythme d’installation des infrastructures pour véhicules électriques a été presque entièrement stoppé ces derniers mois. Et ce à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

L’Association pour le développement de la mobilité électrique, aussi connue sous le nom d’Avere-France, a publié son baromètre trimestriel dédié aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur déploiement a pris du plomb dans l’aile au cours du Q2 2020, la faute à la crise sanitaire et économique causée par la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Bornes de recharge : + 1 % en trois mois

« La crise sanitaire a très fortement ralenti les déploiements de nouvelles bornes de recharge. Aujourd’hui, le plan de relance nécessite la mobilisation de tous les outils existants, tant financiers que législatifs. L’écosystème est techniquement prêt à relever le défi, reste à faciliter au maximum les nouvelles installations ! », a déclaré Cécile Goubet, déléguée générale d’Avere-France.

Certes, le nombre de points de recharge en France connaît une progression de 12,7 % en un an. Mais ce chiffre pour le moins prometteur sur le papier tranche avec la très faible hausse observée depuis mars dernier : + 1 %. Une augmentation qui ne peut suffisamment répondre aux besoins actuels, bien que la crise du coronavirus a durement touché le secteur automobile en ce début de décennie.

Quelle répartition par puissance ?

Si la quantité d’immatriculations électriques — hybrides incluses — a augmenté de 12 % en un an entre mars 2019 et 2020, le marché a littéralement dégringolé de 67 % en un an le mois suivant. Avant de reprendre quelques couleurs en mai au travers d’un bond de 61 % par rapport à mai 2019. Le fait est que l’augmentation de 1 % susmentionnée reste bien trop famélique sur une période de trois mois, face à un parc électrique qui grossit de jour en jour, et alors que la démocratisation des véhicules électrifiés dépend également d’un réseau de bornes dense.

Aujourd’hui, la France compte ainsi 29 854 points de recharge, décomposés de la manière suivante :

Charge normale (< 11 kW) : 7637

Charge accélérée (14 – 22 kW) : 19 792

Charge rapide (> 24 kW) : 607

Charge rapide (> 50 kW) : 1788

« Le nombre de points de recharge accélérée et rapide a ainsi progressé de + 14,7 % (contre 8,5 % pour la recharge normale) », note Avere-France. La région Île-de-France truste la première du classement avec 4453 infrastructures, dont 2052 normales, 1860 accélérées et 91 rapides, alors que la Corse se situe en queue de peloton avec 68 bornes, dont 23 normales, 30 accélérées et 15 rapides.

En France, une borne pour onze véhicules électriques

Ces différences demeurent cependant logiques : entre janvier et mai 2020, l’Île-de-France a enregistré le plus de nouvelles immatriculations électriques, au nombre de 6421, contre 434 sur l’île de Beauté, une fois de plus dernière région du classement. L’installation de nouvelles bornes dépend donc forcément du nombre de nouvelles immatriculations par région.

« Avec près de 252 000 véhicules électriques en circulation, la France compte aujourd’hui 1 point de recharge pour 8,4 véhicules électriques, ou un point de recharge pour 10,8 véhicules si l’on inclut les 70 000 hybrides rechargeables immatriculés en France », précise le document.

À titre de comparaison, les Pays-Bas (55 712 bornes) disposent d’un point de recharge pour quatre véhicules électriques, alors que l’Allemagne (39 727 bornes) en possède un pour neuf voitures électrifiées. Juste derrière, la France se classe troisième, si l’on se réfère aux données de l’organisme publiées en mai 2020. À elle de conserver sa troisième marche du podium au cours des prochains mois.