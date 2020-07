Uber lance la location de véhicule sur votre lieu de vacances

Non content de proposer ses services de chauffeur en voiture, bateau ou hélicoptère, Uber élargit son champ d’intervention en proposant de la location de véhicule. Uber Rent est disponible dès ce mardi dans toute la France.

Les vacances de dernière minute, ça vous connaît. Et le plus difficile, surtout avec la forte recommandation de rester en France cette année, c’est souvent de trouver un véhicule à louer quand on a oublié d’être prévoyant.

Un nouvel acteur se lance sur le marché de la location moyenne et longue durée de voiture : Uber. Avec son service Uber Rent disponible dès ce mardi 28 juillet dans toute la France, l’entreprise propose une nouvelle option depuis l’application. Entre le repas (Eats), le chauffeur (Course) ou encore la virée en scooter (Cityscoot), vous allez pouvoir réserver votre véhicule sans quitter l’appli, grâce au partenariat avec la plateforme de location de voitures de CarTrawler. Mais cette fois, il vous faudra bien conduire par vous-même !

Tout se passe comme depuis n’importe quel service similaire. Uber Rent permet de louer directement un véhicule auprès des agences de location situées autour de vous et référencées dans l’appli sous l’onglet « location ». Vous pourrez comparer les prix et choisir en fonction de vos besoins et de votre localisation, mais aussi de votre lieu de prise en charge et des dates. Ajuster et payer ensuite pour le service avant de vous rendre en agence pour récupérer le véhicule.

Un service pour soutenir « le tourisme local »

Uber continue de multiplier les possibilités. Après VTC, Eats, Deux-roues, bateau ou hélicoptère, le service continue de centraliser toutes les possibilités du quotidien avec la location de voiture. « Le lancement d’Uber Rent nous permet d’adresser un nouvel usage, celui de la location de voiture longue durée, et de continuer à offrir de la complémentarité entre l’ensemble de nos options disponibles – des courses courtes en vélo et scooters, à moyennes en VTC et maintenant longues avec Uber Rent », se félicite Roch de Longeaux, Directeur des Opérations pour Uber en France.

Pour coller à l’esprit de ces vacances estivales un peu particulières dans le contexte du coronavirus, Uber entend porter le message d’un soutien au « tourisme local ». Le lancement d’Uber Rent s’accompagne ainsi d’une campagne d’affichage dans les gares des villes touristiques jusqu’à la fin août.

Après l’Australie, la France devient le second pays à profiter de l’offre Uber Rent. Le déploiement du service commence ce mardi et s’étendra à l’ensemble des utilisateurs au fil des prochaines semaines.