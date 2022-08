Cette moto venue du futur vise un record de vitesse incroyable à 400 km/h

Lightning Motorcycles dévoile un prototype de moto électrique baptisé Tachyon Nb qui a pour but de devenir le deux-roues le plus rapide au monde.

Si peu de gens connaissent encore Lightning Motorcycles, la firme fondée par Richard Hatfield ne devrait pas rester méconnue bien longtemps. En effet, celle-ci semble plutôt coutumière des buzz et autres records, puisqu’elle lance en 2019 sa LS-218, une moto électrique capable d’atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h. Un record à l’époque qui lui avait alors permis d’obtenir le très convoité titre de deux-roues le plus rapide de la planète. Mais cette performance ne suffit visiblement pas au constructeur, qui souhaite franchir une étape supplémentaire.

Pour cela, la firme vient tout juste de lever le voile sur un tout nouveau prototype, baptisé Tachyon Nb. Un nom qui n’a pas été choisi au hasard et qui affirme haut et fort les ambitions de cette moto électrique. En effet, le tachyon est une particule hypothétique qui pourrait en théorie voyager plus vite que la lumière et atteindre la lune en moins d’une seconde selon une théorie scientifique. L’acronyme Nb est quant à lui le symbole du niobium, un métal rare reconnu pour sa grande résistance contre la corrosion notamment et pour sa solidité. Fourni par le géant brésilien CBMM, il est utilisé dans le châssis de la moto, mais également dans le bras oscillant et pour le chargeur.

Une vitesse stratosphérique

Ce métal est par ailleurs très léger, ce qui devrait considérablement aider la moto à atteindre son objectif : devenir le nouveau deux-roues le plus rapide à travers le monde. Cette fois-ci, le prototype vise en effet une vitesse de pointe de 400 km/h. Une performance qui pourrait être rendue possible par la conception aérodynamique du carénage réalisé en fibres de carbone, dessiné en forme de goutte d’eau, tandis que le garde-boue et l’écran de protection possèdent aussi des lignes optimisées pour réduire la résistance à l’air. En revanche, l’entreprise ne donne aucune information sur la fiche technique de cet engin.

Deux lieux auraient déjà été sélectionnés pour tenter de battre ce record de vitesse, à savoir le lac salé de Bonneville et la zone d’El Mirage située dans le désert des Mojaves en Californie. En revanche, on ne sait pas encore quand se déroulera cette tentative. Si l’objectif est atteint, la moto deviendrait alors la plus rapide au mode, laissant sur le carreau ses rivaux, dont la firme française Voxan, qui avait également pour ambition de battre le record du monde de vitesse en 2020.

