Switch 2 : ce choix des éditeurs qui pourrait enterrer les cartouches physiques

Pourquoi est-ce que les éditeurs tiers semblent préférer largement la « carte clé de jeu » sur Nintendo Switch ? La réponse pourrait être sous nos yeux grâce à un récent leak.

On saurait pourquoi autant d’éditeurs utilisent des game key card sur Switch 2 // Source : Nintendo France

Les cartouches dédiées à la Nintendo Switch 2 semblent souffrir d’un problème déjà soupçonné, mais potentiellement confirmé par une fuite de données.

Seulement deux formats de cartouche ?

Depuis l’annonce complète en bonne et due forme de la Nintendo Switch 2 en avril 2025, certains aspects de la console font beaucoup de bruit chez les joueuses et joueurs. L’un d’eux n’est autre que la fâcheuse tendance qu’ont les éditeurs tiers à mettre leurs jeux sur des « game key card », ou « cartes clé de jeu » en français.

Pour rappel, ces cartes clés ne sont autre que des cartouches vides de données, contenant un simple exécuteur qui va dire à la Nintendo Switch 2, une fois la cartouche insérée dans la console, qu’elle peut aller télécharger le jeu. En d’autres termes, les jeux en game key card devront être entièrement téléchargés via les serveurs de Nintendo et installés dans la console.

Mais la question que tout le monde se pose (ou presque), c’est … pourquoi est-ce que les éditeurs semblent préférer ce format, plutôt qu’une réelle cartouche qui contient les données de jeu ? La réponse semble être simple : Nintendo ne propose que deux formats de cartouches, à savoir la key card ainsi qu’une 64 Go. Le problème, c’est que cette dernière coûte très cher.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Quel est l’intérêt des game key cards pour les éditeurs ?

L’information était déjà largement soupçonnées, mais un récent leak relayé entre autres par Necro Felipe sur Twitter/X a fait surface. Des données sensibles du studio Arc System Works se sont retrouvées dans la nature, dont certaines concernant directement ces fameuses cartouches. L’on y apprend que Nintendo propose en tout trois formats pour les jeux : « DL » pour les jeux numériques, « 64GB » pour les cartouches de 64 Go et, pour finir, « POTION » », un nom » qui n’est autre qu’un nom de code pour la game key card.

Le post de Necro Felipe sur Twitter/X

Si vous vous demandez pourquoi les éditeurs semblent préférer les « cartouches vides », la réponse est simple : elles coûtent forcément moins cher qu’une cartouche de 64 Go, qui coûteraient 16$ l’unité selon certaines rumeurs. Ainsi, même si un jeu peut tenir dedans, les éditeurs préfèrent sacrifier ce confort (et la préservation du jeu-vidéo) pour économiser et, dans le meilleur des mondes, proposer un prix de vente plus bas.

Nintendo chercherait simplement à faire baisser les coûts de production de cette cartouche 64 Go en forçant le plus d’éditeurs possibles à l’utiliser, pour ensuite pouvoir la proposer à des prix plus abordables. Quitte évidemment à laisser les joueuses et joueurs acheter des très onéreuses microSD Express en attendant.

De rares studios comme CD Projekt Red ont décidé d’utiliser malgré tout une cartouche 64 Go dès maintenant, comme pour Cyberpunk 2077 ; et le jeu est déjà en précommande à environ 60€ chez les revendeurs habituels, soit un tarif pas plus élevé que certains jeux en « carte clé ».