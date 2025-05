Augmentation des prix chez McIntosh et Sonus Faber : hausse de 15% à partir de juin 2025

McIntosh et Sonus Faber, deux marques emblématiques de la haute-fidélité, s’apprêtent à augmenter leurs tarifs de 15% en moyenne à compter du 1er juin 2025.

Cette décision, annoncée par Fine Sounds France, distributeur officiel des deux marques, intervient après trois années de stabilité tarifaire malgré l’augmentation continue des coûts de fabrication et de logistique.

C’est à travers un communiqué transmis par Fine Sounds aux revendeurs partenaires, que l’on apprend cette nouvelle. Selon le document, il est indiqué que « cette augmentation n’a pas été prise à la légère ». La direction affirme être « consciente de devoir proposer les meilleurs produits et le meilleur service » que les clients sont en droit d’attendre. D’après la marque, cette hausse permettra de maintenir la qualité exceptionnelle qui fait la réputation de ces deux fabricants prestigieux.

Les commandes passées avant la fin du mois de mai 2025 seront honorées aux tarifs actuels, offrant ainsi une période transitoire aux revendeurs et aux clients souhaitant acquérir ces produits haut de gamme avant l’application des nouveaux prix.

McIntosh et Sonus Faber : deux références du monde audiophile

McIntosh et Sonus Faber représentent l’excellence dans le domaine de la haute-fidélité. Récemment, elles ont été rachetées par la non moins connue société Bose. L’américain McIntosh, reconnaissable à ses emblématiques vumètres bleus et ses façades aux éclairages verts, est devenu une référence incontournable dans le monde des électroniques audio haut de gamme. Ses amplificateurs, préamplificateurs et autres appareils sont conçus et fabriqués aux États-Unis, dans l’état de New York, perpétuant une tradition d’excellence depuis plusieurs décennies.

De son côté, l’italien Sonus Faber s’est imposé grâce à ses enceintes acoustiques alliant technologies de pointe et artisanat raffiné. Les enceintes Sonus Faber se distinguent par leurs coffrets mêlant bois précieux, métaux, cuir et pierres, fabriqués dans leurs ateliers près de Venise en Italie. Cette approche artisanale et le souci du détail ont fait la renommée mondiale de la marque.

Un catalogue diversifié touchant différentes gammes de prix

L’augmentation concernera l’ensemble des gammes des deux marques. Pour Sonus Faber, cela inclut notamment les séries Sonetto, Nova et Amator, qui proposent des enceintes aux caractéristiques sonores exceptionnelles. Chez McIntosh, la hausse s’appliquera à l’ensemble de son catalogue d’électroniques, comprenant amplificateurs intégrés, préamplificateurs, amplificateurs de puissance et lecteurs numériques.

Si vous souhaitez du matériel neuf de l’une de ses deux marques, il vous reste quelques semaines pour profiter des tarifs actuels.