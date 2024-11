Bose s’offre les marques McIntosh et Sonus Faber, à fond vers l’audio de luxe

Bose Corporation vient d’officialiser l’acquisition de McIntosh Group, une transaction qui marque un tournant significatif dans l’industrie audio. Cette opération réunit deux géants totalisant 175 ans d’expertise technique et d’innovation dans le domaine du son. Explications.

Aujourd’hui, Bose fait figure de référence dans l’audio, notamment pour le grand public et ce grâce à des produits aboutis et délivrant une qualité sonore indéniable.

C’est par la voie d’un communiqué de presse que l’on apprend l’acquisition des marques prestigieuses McIntosh et Sonus faber par Bose Coporation. Celles-ci viennent enrichir considérablement le catalogue de Bose.

Rappelons que McIntosh, qui célèbre ses 75 ans cette année, est reconnu pour ses amplificateurs, enceintes et platines fabriqués à la main à Binghamton, New York. La marque s’est illustrée dans des événements historiques, notamment le Festival de Woodstock en 1969 et plusieurs inaugurations présidentielles.

Sonus faber, de son côté, est basée à Vicence en Italie. La marque perpétue la tradition des maîtres luthiers dans la conception d’enceintes acoustiques. Son expertise s’étend des systèmes de streaming sans fil aux installations personnalisées.

Les détails financiers de la transaction demeurent confidentiels.

Une synergie prometteuse pour l’audio automobile

Selon le communiqué publié par Bose, cette alliance stratégique ouvre de nouvelles perspectives dans le secteur automobile. En effet, Bose accumule déjà 40 ans d’expérience dans l’audio embarqué, s’associant à l’expertise de McIntosh, déjà présent chez Jeep (Grand Wagoneer, Wagoneer et Grand Cherokee) et Sonus faber qui a aussi une présence notable dans l’industrie automobile à travers des partenariats avec les plus prestigieuses marques telles que Lamborghini et Maserati.

Sonus Faber x Lamborghini Automobili Sonus Faber x Lamborghini Automobili

Préservation des identités et innovation partagée

Toujours d’après le communiqué, Lila Snyder, PDG de Bose Corporation, affirme que chaque marque conservera son identité propre. Bose poursuivra le développement de ses produits phares (casques, écouteurs, enceintes, barres de son) et de ses technologies de réduction de bruit, d’aide auditive et de son immersif. De son côté, le McIntosh Group, sous la direction de Dan Pidgeon, continuera à produire des équipements audio haut de gamme.

Le document précise que : « tous les employés de McIntosh Group, y compris la direction, font partie de l’acquisition par Bose ». De plus : « Il n’existe aucun plan pour modifier les sièges de McIntosh ou de Sonus faber ».

La fusion de ces entreprises promet d’enrichir l’offre audio, du grand public au segment luxe, en combinant innovation technologique et excellence artisanale. Cette alliance stratégique permet au groupe de se présenter en acteur majeur capable de répondre aux attentes des mélomanes les plus exigeants, que ce soit pour l’écoute à domicile ou en déplacement.