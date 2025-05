« Jusqu’à 130 kg » : la livraison de gros objets arrive sur Leboncoin

Il est dès aujourd’hui possible d’acheter de très gros objets à distance sur Leboncoin , la plateforme de vente entre particuliers que l’on ne présente plus en France.

Leboncoin se lance dans la livraison d’objets XL // Source : Leboncoin

Vous avez toujours rêvé d’acheter un canapé, une table ou même une machine à laver sur Leboncoin et de vous faire livrer ? L’entreprise va réaliser vos désirs avec le lancement de la livraison XL.

A partir de 20€ et jusqu’à 130 kg, ça ne rentrera pas en boîte à lettre

Lorsque l’on parle du site Leboncoin, on s’imagine forcément y acheter ou vendre un smartphone, des jeux-vidéo, des vêtements ou, au maximum, du petit électroménager. Une sorte de braderie dématérialisée, où l’on négocie par messages interposés. Mais la plateforme vient d’annoncer sur son site officiel une nouveauté de taille : la livraison XL est désormais possible.

Leboncoin Télécharger gratuitement

En d’autres termes, vous allez pouvoir vendre et acheter une grande télévision, une table de ping-pong ou même un canapé via leur plateforme. Il faudra néanmoins y mettre le prix, puisque les frais de livraison débutent à 19,49 € pour les objets volumineux les moins lourds, avec un poids maximal de 130 kg (mais avec des frais plus élevés, évidemment) au lieu de 30 kg jusqu’à récemment.

Une réponse à des attentes « fortes » selon la plateforme

Si Leboncoin a décidé de mettre en place un tel service de livraison en partenariat avec Relais Colis, c’est parce que la demande était forte selon elle.

En 2024, plus d’un français sur 4 ont l’intention d’acheter de l’ameublement en passant par la seconde main selon une étude européenne du Codifab présentée par l’IPEA ; qui plus est, selon les chiffres donnés par la plateforme, 80% des utilisateurs de Leboncoin seraient intéressés par ce type d’achat sur internet.

En 2024, c’est pas moins de 543 000 annonces de canapé qui ont été publiées sur Leboncoin, ainsi que 300 000 pour des bureaux ou encore 621 000 pour des tables.

Mais forcément, tous ces achats et toutes ces ventes ne pouvaient se faire qu’en main propre. Il sera désormais possible de le faire à distance dans toute la France ; attention simplement à bien vérifier l’état de ces très gros objets avant de procéder à l’achat, le service après vente de Leboncoin risque d’avoir du mal à trancher entre acheteur et vendeur en cas de litige.

Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.