Une anomalie repérée au niveau du mécanisme de recharge de la moto électrique LiveWire a contraint Harley-Davidson de suspendre la production de sa bécane. Mais la marque américaine tient à rassurer ses premiers clients : cet arrêt n’est que temporaire.

Harley-Davidson stoppé net dans son élan. Le célèbre fabricant de motos, positionné depuis environ un an sur les deux-roues électriques après avoir révélé l’existence de sa LiveWire, doit revoir en urgence le cahier des charges de son produit zéro émission. Car ce dernier présente un problème technique au niveau de sa recharge, entraînant tout bonnement l’arrêt momentané de sa production un peu plus d’un mois après les premières livraisons.

Une règle de précaution à respecter

« Nous avons récemment découvert un problème peu commun lors d’un contrôle qualité final. Nous avons suspendu la production et les livraisons, et commençons des tests et analyses supplémentaires qui sont actuellement sur la bonne voie », a déclaré H-D dans un communiqué envoyé au site Electrek, cherchant par ailleurs à rassurer coûte que coûte ses premiers clients.

« Nous sommes en contact direct avec les vendeurs et nos clients : nous leur assurons qu’ils peuvent continuer à conduire une moto LiveWire », affirme le groupe, qui transmet cependant une consigne stricte à respecter à la lettre. Celle de recharger son engin avec la charge rapide uniquement, contraignant les motards à se rendre dans des stations prévues à cet effet au lieu de recharger leur bécane à domicile.

Une image forcément ternie

Selon l’analyste James Hardiman relayé par le Wall Street Journal, 1600 LiveWire seraient déjà sorties des usines de la multinationale. Le fait est que ce problème technique n’a rien de bon pour l’image d’Harley-Davidson, dont les premiers pas dans l’univers de l’électrique marqueront les esprits dans le mauvais sens du terme. A eux de redresser la barre et de s’imposer comme un acteur de poids à même de proposer un produit à la fois fiable et digne de sa renommée.