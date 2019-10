À un peu plus de deux semaines du salon de la moto de Milan, communément appelé EICMA, le fabricant autrichien Horwin a levé le voile sur deux modèles électriques reprenant les lignes d’un Café Racer.

Dans l’optique d’étoffer son offre de deux-roues électriques, la société viennoise Horwin a décidé de varier les plaisirs : après une trottinette, un mini-vélo, des cyclomoteurs et une moto-cross, tous électrifiés, places à deux motos elles aussi zéro émission, les CR6 et CR6 Pro, que la marque présente dans un communiqué de presse officiel quelques semaines avant le salon de la moto à Milan.

Une autonomie à relativiser

Organisée du 5 au 10 novembre 2019, la 77e édition de l’EICMA mettra à l’honneur ces deux modèles disponibles à partir de fin novembre. Deux modèles dont le design pioche volontairement dans celui des Café Racer, expliquant le pourquoi du comment quant à leur appellation respective – CR, pour Café Racer. Le fait est que le binôme se classe dans la catégorie des 125cc, comme le note le groupe, pour des usages urbains et périurbains.

Ces biplaces affichent des caractéristiques relativement différentes malgré leurs lignes stylistiques identiques. La version standard affiche une autonomie de 150 kilomètres, contre 130 kilomètres pour la déclinaison Pro. Attention cependant, ce rayon d’action a été calculé à partir d’une vitesse moyenne de 45 km/h. Dans les faits, les deux motos devraient parcourir une plus courte distance en cas d’allure supérieure à la limite susmentionnée.

Des prix toujours très onéreux

Leur vitesse de pointe respective atteint quant à elle les 95 et 105 km/h, alors que leur poids diffère de six kilos : 134 pour la première, 140 pour la seconde. Logiquement, la CR6 Pro passe de 0 à 100 km/h plus rapidement que sa cousine : cinq secondes contre six secondes. Quant au temps de chargement, comptez trois heures pour 100 % sur le modèle de base, contre 80 % pour la plus performante. Le tout sur une prise standard.

Disponible en quatre coloris — noir, blanc, vert métallique et bleu métallique — , la Horwin CR6 sera disponible au prix de 5 890 euros, lorsque la CR6 Pro, uniquement fabriquée en noire, chatouillera les 6 990 euros.