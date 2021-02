Harley-Davidson : attendez-vous à plus de motos électriques à l’avenir

En créant une division spécialement dédiée à l’électrique, Harley-Davidson montre ses ambitions en matière de motos branchées. À n’en pas douter, l’emblématique marque étoffera son catalogue dans les prochaines années.

Encore récemment, certains croyaient Harley-Davidson à l’agonie sur le créneau des motos électriques. Et pourtant, le plan quinquennal récemment présenté par la firme de Milwaukee tend à prouver tout le contraire. Ou du moins à calmer les ardeurs de certains. Car malgré les difficultés financières observées — le programme The Rewire vise à économiser 115 millions de dollars par an –, H-D ne baisse nullement les bras.

Des gros investissements à venir

Comme le relaie Electrek, le PDG Jochen Zeitz a levé le voile sur un tout nouveau programme répondant au nom de The Hardwire. L’idée : investir entre 190 et 250 millions de dollars par an aussi bien dans les motos thermiques qu’électriques. Le groupe d’outre-Atlantique va même plus loin et annonce la création d’une division autonome spécialement dédiée à l’électrique.

Jochen Zeitz a déclaré :

La création d’une nouvelle division indépendante offrira une autonomie totale pour le développement de véhicules électriques[…], afin qu’elle puisse agir avec la même agilité et rapidité qu’une start-up tech. Et ce tout en tirant parti du soutien, de l’expertise et de la supervision du groupe.

Il faut ici comprendre que Harley-Davidson compte bien poursuivre ses projets de motos branchées au cours des prochaines années. Et que de nouveaux modèles risquent de faire leur apparition au catalogue dans un avenir plus ou moins proche. Preuve aussi que l’électrique fait indéniablement partie des petits papiers de la marque, et ce malgré ses déboires financiers.