Piaggio One : 100 km d’autonomie pour le scooter électrique qui cible les jeunes

Introduit en mai 2021, le Piaggio One se dévoile un peu plus au travers d’une série de caractéristiques. Au total, trois versions du scooter électrique qui cherchera à séduire les jeunes sont au programme.

Petit à petit, le Piaggio One se révèle au grand jour. Il y a un mois, le second scooter électrique conçu par Piaggio, à l’origine de la célèbre marque Vespa, faisait l’objet d’une première offensive médiatique avec un goût d’inachevé. Aucune caractéristique technique n’avait en effet été dévoilée.

Trois versions au menu

À l’époque, à peine apprenait-on la présence d’un tableau de bord en couleurs, d’un système de démarrage sans clé, de phares LED, d’une place arrière et de repose-pieds coulissants. Cette fois-ci, de nouveaux éléments d’information plus concrets ont été révélés et relayés par le média spécialisé Electrek.

Sachez tout d’abord que le Piaggio One se décline en trois versions : l’entrée de gamme, le One+ et le One Active. Le premier nommé a le droit à un moteur d’une puissance d’1,2 kW (vitesse maximale de 45 km/h) et d’une batterie de 1200 Wh lui offrant une autonomie de 55 kilomètres.

Le One Active promet plus de puissance

Le One+ jouit de la même motorisation, mais d’une meilleure batterie de 2300 Wh, pour un rayon d’action de 100 km. Enfin, le One Active monte en grade avec une puissance de 2 kW qui lui apporte une vitesse de pointe de 60 km/h. Il reprend la même batterie que le One+, mais perd quelque peu en autonomie (85 km) compte tenu de sa puissance plus élevée.

Le trio bénéficie par ailleurs d’une batterie amovible se rechargeant en l’espace de 6h. Selon Electrek, le Piaggio One a pour le moment été lancé en Chine aux environs de 3000 euros, sans que l’on connaisse la grille tarifaire exacte de chaque déclinaison.

Sur son site officiel, la marque transalpine n’a pas publié de communiqué de presse.