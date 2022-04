La mythique DeLorean va faire son retour en électrique : voici quand, découvrez une première image

La DeLorean Motor Company s’apprête à faire revivre la mythique DMC-12 dans une inédite version 100 % électrique, qui verra le jour au mois d’août.

Avis aux fans de la saga Retour vers le Futur ! Cela fait des années que l’on entend parler du retour de la mythique DeLorean, mais pourtant, hormis quelques illustrations réalisées par des designers indépendants pour créer le buzz, rien ne semblait vouloir venir. Néanmoins, l’idée du retour de la célèbre machine à remonter le temps n’est pas nouvelle, et fait régulièrement surface dans les médias. Il semblerait que l’on en soit enfin plus proche que jamais.

Dans un tweet, la Delorean Motor Company vient en effet tout juste de poster une photo annonçant le retour de la sportive américaine, star de la saga des années 1980. Le tout premier teaser est également accompagné d’une très courte description, qui annonce alors la révélation de cette nouvelle création, très attendue par le public, le 18 août prochain.

Un style signé Italdesign

Pour l’instant, il est encore difficile d’en savoir plus sur le design définitif de l’engin, qui n’a pas encore été montré dans son intégralité par la marque. On sait toutefois que celle-ci va poursuivre sa collaboration avec le studio de design transalpin Italdesign, fondé par Giorgetto Giugiaro et avec lequel DeLorean travaille depuis plus de cinquante ans déjà. Néanmoins, le style ne devrait pas du tout ressembler à celui que l’on connaît bien avec la DMC-12 !

Let’s clear things up a bit. The next generation of DeLorean is coming into focus August 18, 2022. For more information read the press release here: https://t.co/Q4Rax2aBC1 #DeLorean #DeloreanEVolved #firstlook pic.twitter.com/H0t0i4ODqv — DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) April 4, 2022

En effet, selon le premier teaser révélé par l’entreprise, on remarque des traits nettement moins anguleux et plus modernes, conçus pour améliorer l’aérodynamisme de la sportive. On note évidemment la présence de feux à LED, ainsi que de belles prises d’air. Un précédent teaser montrait également que cette nouvelle DeLorean serait équipée de portes papillon, tout comme la version originelle, lancée pour rappel au début des années 1980.

Une motorisation électrique

Malheureusement, on en sait encore très peu sur cette nouvelle génération, mais une chose est sûre, celle-ci embarquera désormais une motorisation 100 % électrique. Exit le célèbre moteur PRV donc, qui sera remplacé par une mécanique plus vertueuse, bien qu’aucun détail n’ait encore été révélé pour l’instant. La puissance, la capacité de la batterie ainsi que l’autonomie restent donc encore bien mystérieuses à l’heure actuelle.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle Delorean, qui ne portera sans doute pas le nom de DMC-12, sera officiellement révélée à l’occasion du concours d’élégance de Pebble Beach, en Californie.

