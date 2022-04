David Beckham fait la promotion du rétrofit avec une Jaguar XK140 électrique

David Beckham a offert à son fils Brooklyn une superbe Jaguar XK140 100 % électrique pour son mariage. Un cadeau pas si innocent que cela.

Si vous ne suivez pas l’actualité people, vous êtes très probablement passé à coté du mariage de Brooklyn Beckham et de sa fiancée, l’actrice américaine Nicola Peltz en Floride. Une cérémonie pleine de strass et de paillettes qui a n’a pas manqué de faire réagir, mais si nous vous en parlons aujourd’hui, c’est surtout parce que ce mariage mettait à l’honneur une toute autre star, à quatre roues cette fois.

Et pour cause, le père du jeune marié, qui n’est autre que le footballeur britannique David Beckham est arrivé à la cérémonie au volant d’une auto pas tout à fait comme les autres. Pas de supercar non, mais une superbe Jaguar XK140 de 1954. Une arrivée remarquée, d’autant plus que la voiture fut offerte par la suite au couple comme cadeau de mariage, comme le relate le Daily Mail.

Une sportive électrique

Et quel cadeau ! Car cette voiture, c’est pas vraiment une Jaguar banale, puisque celle-ci est équipée d’une motorisation 100 % électrique. Entièrement rénovée par l’entreprise Lunaz, spécialisée dans le rétrofit et ayant déjà quelques belles créations à son actif, la sportive britannique est également recouverte d’une peinture unique au monde, créé sur-mesure à la demande de l’ancien joueur du PSG.

Mais à vrai dire, ce cadeau d’exception n’est pas vraiment un choix innocent. En effet, il faut savoir que David Beckham est actionnaire à hauteur de 10 % de Lunaz depuis le mois de juin 2012, via sa société DB Ventures. Pas étonnant donc que le footballeur ait choisi cette auto en particulier, bien que l’entreprise ait également rétrofitté des Aston Martin DB5, Bentley Flying Spur et autres Rolls-Royce Phantom.

Fiche technique secrète

Malheureusement, aucune information n’a été révélée sur la fiche technique de cette Jaguar XK140, dont les informations demeurent secrètes. On sait seulement que la sportive a bénéficié d’une transformation complète, avec un remplacement de son six cylindres originel au profit d’une motorisation 100 % électrique dont la puissance est inconnue à l’heure actuelle. Même le nom de la couleur n’a pas été dévoilé, c’est dire !

C’est au siège de Lunaz, à Silverstone que cette Jaguar XK140 a été entièrement rénovée, un travail qui aura nécessité plusieurs milliers d’heures de travail de la part d’une équipe de 120 personnes. Il faut alors compter l’équivalent de 420 000 € si vous souhaitez vous offrir la même auto !

