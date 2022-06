Un nouveau réseau de bornes ultrarapides arrive en France : où et à quelle puissance ?

La France commence à se doter d'un nouveau réseau de recharge ultra rapide dont l'installation, l'exploitation et surtout la maintenance seront assurés directement par un spécialiste de la distribution d'énergie. Petit plus : il sera possible de payer directement depuis sa carte bancaire.

Enjeu de tout premier ordre pour la transition entre véhicules thermiques et électriques, l’implantation de bornes de recharge se poursuit en Europe et en France. On apprend ainsi qu’en plus des réseaux privés (installés par les groupes pétroliers et les géants de la construction comme Vinci) et de celui d’Ionity (qui a récemment changé de mode de facturation pour passer au kWh), un nouveau réseau de bornes ultra rapides est en cours de déploiement sur certaines autoroutes françaises.

Baptisé e-Vadea, ce nouveau réseau présente un bel avantage par rapport aux solutions concurrentes : son développement de A à Z, son exploitation et surtout sa maintenance seront assurés par SPIE CityNetworks, spécialiste de la distribution d’énergie. En gérant tout lui-même, sans passer par d’éventuels sous-traitants, le groupe pourrait permettre au réseau de maintenir un fort taux de disponibilité. Un argument important pour les automobilistes puisqu’il n’est pas rare de croiser des bornes hors service dont le temps de réparation varie beaucoup entre les différents acteurs. Le réseau de Superchargeur de Tesla étant l’un des plus fiables en France.

Un nouveau réseau national et ambitieux

Co-financé par le Fonds de modernisation écologique des transports (FMET), le réseau e-Vadea s’oriente vers un maillage relativement ambitieux s’étirant du « quart Nord-Est du territoire jusqu’à Bordeaux et Monaco sur les réseaux APRR et VINCI Autoroutes », lit-on. Pour l’instant, 13 stations d’une douzaine de bornes oscillant entre 150 et 300 kW sont prévues, explique le site spécialisé. Une aubaine pour les véhicules capables d’exploiter ces puissances de recharge.

SPIE et le FMET, géré par DEMETER, vont déployer les premières stations du nouveau réseau de recharge ultra rapide e-Vadea.

e-Vadea est un réseau national de stations de recharge ultra rapide qui comporteront jusqu’à 12 points de charge, accessibles à tout type de véhicule. pic.twitter.com/ydaTn4muWX — Demeter (@Demeter_im) June 17, 2022

L’ouverture de ce nouveau réseau devrait intervenir sur la fin d’année 2022, mais l’on ignore à ce stade quels seront les tarifs de recharge. On sait par contre que l’accès à ces bornes pourra se faire grâce à un badge de recharge, mais aussi par le biais d’une simple carte bancaire, argument supplémentaire en faveur du réseau e-Vadea.

