Cette ville française permettra bientôt de charger sa voiture grâce aux lampadaires

Au havre, l'entreprise Ubitricity va permettre aux propriétaires de voitures électriques de se recharger en se branchant directement sur les lampadaires.

C’est une idée pour le moins lumineuse, qui commence à se démocratiser : installer des bornes de recharge pour voitures électriques dans les lampadaires. Une technique dont nous avions déjà parlé à plusieurs reprises, notamment développé par Ubitricity, filiale du groupe Shell spécialisé dans la recharge.

Après avoir investi les rues de Londres mais également de Berlin, l’entreprise fait cette fois-ci son arrivée en France et fait appel à un dispositif similaire, qui permettra bientôt aux usagers de pouvoir brancher leur véhicule électrique directement sur le mobilier urbain. De quoi faciliter la vie des conducteurs, tout en préservant l’esthétique des rues.

Une première en France

C’est donc Le Havre, en Normandie, qu’a choisi Ubitricity pour tester son innovant dispositif, pour la toute première fois en France. Comme elle le détaille dans son communiqué, l’entreprise installera ainsi pas moins de 500 points de recharge dans la ville côtière, dès cet été. Ces bornes seront alors intégrées directement dans des lampadaires, afin d’être le moins visible possible. À noter que celles-ci seront alimentées uniquement par de l’énergie renouvelable.

Plusieurs types de bornes de recharge seront de ce fait installées, à savoir 478 alimentées par du courant alternatif avec une puissance de 22 kW qui seront tous disponibles d’ici à la fin 2024 et 56 bornes fonctionnant en courant continu, offrant alors jusqu’à 150 kW. Comme le précise le communiqué, les lieux d’implantation seront déterminés avec les autorités locales et n’ont pas encore été choisis.

Un accès simplifié

Comme c’est déjà le cas à Londres et à Berlin, il suffira de scanner le QR Code installé sur la borne avec son smartphone pour pouvoir lancer la recharge. Le prix de cette dernière sera alors tout simplement débité via l’application de service auquel est abonné l’usager, si celle-ci est compatible avec le point de charge. Ces derniers pourront être localisé via les applis de recherche de bornes, telles que Shell Recharge mais aussi ChargeMap, très probablement.

Dans son communiqué, Ubitricity souligne que « nous prévoyons de collaborer avec davantage de villes en France et dans toute l’Europe dans leur transition vers l’e-mobilité« . Si la liste n’est pas encore connue, d’autres communes françaises devraient bientôt être équipées de bornes de recharge intégrées aux lampadaires.

