Boîtes noires des voitures : couplées à la réduction automatique de la vitesse, les accidents devraient devenir plus rares

C'est à partir de ce mercredi 6 juillet que les boîtes noires sont obligatoires dans toutes les voitures neuves. Mais aussi le système d'adaptation intelligent de la vitesse qui devrait fortement réduire les excès de vitesse.

C’est désormais officiel, toutes les voitures neuves doivent désormais être équipées d’une boîte noire comme nous vous l’expliquions dans notre dossier dédié. Une mesure qui entre en vigueur ce mercredi 6 juillet 2022. Si celle-ci inquiète de nombreux automobilistes, de quoi s’agit-il vraiment et comment fonctionne ce dispositif ?

Mais attention, car cette boîte noire n’est pas le seul élément obligatoire à partir d’aujourd’hui. En effet, les nouvelles voitures doivent également être équipées d’un système d’adaptation intelligente de la vitesse, ainsi que de plusieurs autres dispositifs de sécurité.

Une boîte noire aux fonctions bien spécifiques

Pour l’heure, seuls les nouveaux modèles pas encore homologués sont concernés par cette obligation, comme la future Peugeot 408. Concrètement, les modèles déjà commercialisés et les voitures actuellement en circulation n’y sont pas soumises. Cette boîte noire, qui a pour objectif d’enregistrer les données en cas d’accident est alors installée directement en usine, et les conducteurs n’ont rien à faire. Comme pour les avions, ce dispositif enregistre plusieurs données, 30 secondes avant l’accident et 10 secondes après le choc. Celles-ci sont écrasées toutes les 40 secondes si aucune collision n’est détectée.

Mais alors, quelles informations sont enregistrées par cette boîte noire ? Contrairement à l’aéronautique, celles installées dans les voitures ne sont pas équipées de micros. Impossible donc que vos conversations privées soient entendues. Comme le précise le site du gouvernement, le boîtier est équipé « d’une puce électronique qui enregistre des données fournies par le véhicule comme la vitesse, la phase d’accélération ou de freinage, le port de la ceinture de sécurité, l’usage du clignotant, la force de la collision, le régime moteur ou l’inclinaison du véhicule« .

À noter que les données ne sont utilisées qu’en cas d’accident, et seuls les autorités et les enquêteurs auront accès à ces dernières. Pour tout savoir sur le fonctionnement de cette boîte noire, rendez-vous dans notre article dédié.

Plusieurs nouveaux équipements obligatoires

Mais ce n’est pas tout. Car en plus de cette fameuse boîte noire qui a tant fait polémique, une foule de nouveaux équipements de sécurité sont également obligatoires depuis ce 6 juillet. Désormais, toutes les voitures neuves doivent être équipées de ces fonctions de sécurité :

système d’adaptation intelligente de la vitesse

interface pour permettre le montage d’un éthylomètre anti-démarrage (éthylotest)

systèmes d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur

systèmes d’alerte avancés de distraction du conducteur

signaux d’arrêt d’urgence

systèmes de détection en marche arrière

enregistreurs de données d’événement (boîtes noires)

système précis de surveillance de la pression des pneumatiques

L’adaptation intelligente de la vitesse est la fonctionnalité qui devrait le plus faire parler d’elle. Il s’agit en effet pour la voiture de connaître la limitation de vitesse actuellement en vigueur sur la route empruntée, grâce à ses caméras (pour lire les panneaux) ainsi que l’emplacement de la voiture via le GPS.

Si le conducteur accélère et dépasse la vitesse limite autorisée, la voiture le préviendra avec divers mécanismes. La pédale d’accélérateur pourra se raidir et des signaux sonores et visuels pourront retentir dans l’habitacle. Si le conducteur ne réagit pas, la puissance de la voiture pourrait diminuer pour ralentir le véhicule. Il devrait toutefois être possible de désactiver ce système qui devrait être réactivé à chaque mise en marche de la voiture.

Là encore, ces mesures ne concernent que les nouveaux modèles homologués à partir d’aujourd’hui. Aucune information n’a encore été donnée sur une obligation pour les véhicules d’occasion.

