Voitures électriques et bornes de recharge : Paris fait partie des mauvais élèves

Dans une récente étude, le comparateur USwitch s’est intéressé à la répartition des bornes de recharge dans les plus grandes villes d’Europe. Et Paris n’est pas vraiment en haut du classement…

Aujourd’hui, l’Europe compte plus de 300 000 bornes de recharge. Un chiffre relativement élevé et en constante évolution. Néanmoins, et comme l’avait déjà pointé du doigt une étude publiée par l’association ChargeUp en mai dernier, celles-ci sont très inégalement réparties sur le Vieux continent.

En effet, si l’Allemagne et les Pays-Bas possèdent 699 chargeurs pour 100 000 habitants, la France n’en compte quant à elle que 44. Actuellement, le pays possède un peu plus de 60 000 bornes publiques, un chiffre bien loin de l’objectif de 100 000 pour fin 2021 promis par le gouvernement. Alors que les ventes de voitures électriques s’accélèrent, il est pourtant primordial d’augmenter le nombre d’infrastructures.

Peut mieux faire

Et il y a encore pas mal de travail, comme le révèle une étude récemment publiée par le comparateur en ligne USwitch. L’entreprise a en effet souhaité comparé la densité de bornes de 31 grandes villes européennes. Et on ne peut pas vraiment dire que Paris soit en tête du classement. En effet, si la capitale possède le plus grand volume de point de charge, avec pas moins de 305 stations selon le communiqué, elle affiche aussi la 9e plus faible densité. En effet, on ne compte que 0,16 borne par kilomètre carré et 0,03 borne pour 1 000 personnes.

Mais la Ville lumière n’est pas la pire en la matière. C’est en effet Sofia, en Bulgarie qui remporte le premier prix peu glorieux. La capitale ne compte en effet que 15 bornes de charge, soit 0,01 par km2. Elle est alors suivie par Vilnius, capitale de la Lituanie (21 stations, 0,05 par km2) et par Riga, capitale de la Lettonie (15 stations, 0,05 par km2).

Néanmoins, si ces chiffres ne sont pas forcément très flatteurs, il faut se souvenir que la plupart des propriétaires de voitures électriques rechargent leur voiture chez eux. Selon un rapport d’Enedis, « la recharge principale s’effectue très majoritairement à domicile, les recharges en voirie et au travail restent marginales […]. 88 % des répondants contre 70 % en 2019 n’utilisent jamais ou à de rares occasions les bornes de recharge publiques ».

Quelles villes sont les mieux dotées ?

Mais alors, quelles sont les meilleures élèves parmi les capitales européennes ? Sans grande surprise, c’est la Norvège qui arrive en tête du classement, alors qu’Oslo propose pas moins de 2 481 bornes de recharge, soit environ 5,47 par km2. La capitale scandinave est suivie par Londres, qui met à disposition 4 991 points de charge, soit 3,17 par km2. Enfin, c’est Amsterdam qui arrive sur la 3e marche du podium, avec 680 bornes, soit 2,24 au km2.

Autant dire que la France a encore des efforts à faire avant de pouvoir accéder au top 10 des villes européennes possédant la plus grande densité de bornes de recharge publiques. Certes, leur nombre a augmenté de 48 % en un an comme le rappelle l’AVERE, mais c’est encore loin d’être suffisant. Pour rappel, 11 000 points de charge ont été installés entre janvier et fin juin 2022, tandis que 60 % des aires d’autoroutes sont actuellement équipées.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.